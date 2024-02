Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş: Şampiyonluk yolundaki en büyük adayız

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta karşılaşacakları lider Iğdır FK maçında galibiyet hedefleyen Kastamonuspor'da Teknik Direktör Levent Eriş, şampiyonluk yolunda en büyük aday olduklarını söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, haftayı bay geçtikten sonra 25. haftada karşılaşacakları lider Iğdır FK maçının hazırlıklarını İsmail Dikmenli Spor Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ligde 1 maç eksiği bulunan Kastamonu ekibi, ligin güçlü ekibi Iğdır Futbol Kulübü karşısında galip gelerek tekrar liderliğe yükselmek istiyor.

GMG Kastamonuspor U19 takımı ile hazırlık maçı da yapan Kastamonuspor, ikinci devre hazırlıklarına devam ederken, yeni transferlerle kadrosunu da güçlendiriyor.

"Kendimizi son derece başarılı buluyoruz, şahane bir durumdayız"

Geçtiğimiz 4 haftalık süreçte istemedikleri puan kayıpları yaşadıklarını söyleyen GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "Zaten ilk devre yakaladığımız puan farkları bu dönemler için gerekliydi. Son derece normal ve doğal gittiğimizi düşünüyorum. İnşallah ilk devre yakaladığımız 4 maçta 4 galibiyet aldığımız periyot vardı sezona başlarken ama oyun kalitesi ve istatistiklere baktığımızda ilk devrede kazandığımız 4 maçın aksine ikinci devre oynadığımız müsabakaların 2 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyete dönüştürdüğümüzde inanılmaz bir fark oluşturduğumuzu, pozisyon zenginliği bakımından ve oyun kalitesi açısından Etimesgut, Erzincan, İnegöl ve Fethiye maçlarına bakıldığında tüm insanların söyleyişlerinde inanılmaz bir oyun formatı olduğunu belirtiyorlar. Maçlarda oyun kalitesi var, pozisyon zenginliği var, oyun temposu bulunuyor, oyun şekli var ama maalesef burada dönüştüremediğimiz bir tek gol var. Futbolda netice oyunu olduğu için istediğiniz kadar kötü oynarsanız oynayın skora dönüştürdüğünüz taktirde başarılısınız. Ama istediğiniz kadar iyi oynayın skora dönüştürmediğinizde de o kadar başarısızsınız. Biz kendimizi son derece başarılı buluyoruz, şahane bir durumdayız, ümit ediyorum ki zaten içeride oynayacağımız müsabakalar bizim için bu anlamda dönüşü çok yüksek puanlar olacak. İnşallah bunları başaracak kalitedeyiz. Çok kaliteli bir takımız" dedi.

"Şampiyonluk yolundaki en güçlü adayız"

Eleştirilere en iyi cevabı sahada vereceklerine dikkat çeken Eriş, "Bizler, şampiyonluk yolundaki en güçlü adayız ve en başındayız. Hiç kimseden korkmuyoruz, telaşımız ya da bir paniğimiz de yok. İnsanların aktardığı gibi maalesef kötü zaman diye adlandırılan kaos gibi düşünülen zaman içerisinde leş kargaları çıkar her zaman. Bu leş kargalarına verilecek en güzel cevap, her zaman sahadadır. Bizde bu sahanın her zaman en iyisini kullanan taraftayız. Bizler olmayacak denilenleri oldurduk, yapamaz dediklerini yaptık. İkinci devre itibariyle sadece oyunumuzu skora yansıtamadık. Oyun olarak çok kaliteli işler yaptığımızı net bir şekilde söyleyebilirim. Kaldı ki çok kötü zeminlere rağmen bu oyunları oynadık. İnegöl'de bir müsabaka oynadık şu anda antrenman yaptığımız sahadan çok kötüydü zemin. Yine İnegöl'de de yüzde 100 goller kaçırdık. Maç sonunda hocaları, yöneticileri, yanımıza gelip "bizleri ilk defa kendi sahamızda bu kadar hapseden, pozisyon bulan takımsınız" dediği, Fethiyespor'un hocasının maçın ardından yaptığı açıklamalar. Erzincan maçından sonra futbolcuların ve vatandaşların açıklamaları. Etimesgut maçını zaten saymıyorum, 11 tane net pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. İkinci devrede 4 maçın geneline baktığımız zaman kötü gidişat diye adlandıranlar önce bir istatistiklere baksınlar, genel duruma bir baksınlar, oyuncularımızın performansına baksınlar ondan sonra bizleri değerlendirsinler. Biz hiç panik yapmıyoruz çünkü iyi oynayıp ta maç kaybetmek kötü değil, kötü oynayıp ta maç kaybetmek iyi değil. Kötü oynarsanız problem olur. Şu anda biz iyi oynuyoruz. Maç kaybediyoruz, problem değil çünkü bizler biliyoruz ki bu dönüşümü sağlayacağımıza ve bu oyunumuzu puanlara da yansıtacağımıza adımız kadar eminiz" diye konuştu.

"Herkes görecek ki Kastamonuspor olarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz"

Hafta sonu oynayacakları Iğdır FK maçını da değerlendiren Eriş, "Iğdır, şu anda ligimizin lideri durumunda bulunuyor. Maç fazlasıyla ve bir puan önümüzde bulunuyor. Önemli değil, bizler 7 puan fark açtığımızda da daha ligin başlamadığını söylemiştik. Ligin son 7 haftasında asıl lig başlar. Bizlerde o ana kadar bu puan farkını kapatıp açabildiğimiz kadar puan farkını açmaya gayret edeceğiz. Iğdır, ligin en pahalı, en sükse yapan takımlarından bir tanesi. Bulunduğu konumda da başarılı görülüyor. Bizim zaten tek rakip olarak gördüğümüz takımlardan bir tanesi Iğdır oluyor. Şu anda puan cetvelinde sıralamaya bakıldığında yerinde görülüyor. Biz kazanmak istiyoruz, başarmak istiyoruz. Bizim hayalimiz var, biz şampiyon olmak istiyoruz. Bu şampiyonluk yolunda engeller olacaktır. Duraklamalar olacaktır. Bunların hepsinin üstesinden gelecek kadar kaliteli bir takımız. Kimse merak etmesin, böyle günlerde ortaya çıkanlar timsah gözyaşları dökmesinler. Hiç gerek yok, bizler ne istediğimizi çok iyi biliyoruz. Kimse de kötü zaman deyip takımımıza farklı yakıştırmalarda bulunmasınlar. İnşallah herkes görecek ki bizler, Kastamonuspor olarak şampiyonluğumuzu zaten ilan edeceğimizi düşünüyoruz. Bizim bu konudaki güvenimiz, inancımız, rahatlığımız da tamdır" şeklinde konuştu.

Behlül Aydın: "Geçen yıl da şampiyon olmuştum, bu yılda şampiyon olmak istiyorum"

Kastamonuspor'da hedefin belli olduğunu ve büyük bir camiaya geldiğini söyleyen Behlül Aydın ise, "Burada olmaktan çokta mutluyum. Burada hedef belli zaten şampiyonluk. Burada talihsiz bazı puan kayıpları oldu ama şampiyonluk yolunda hep beraber olup bunları düzeltmek istiyoruz. Zaten rakiplerimizi de biliyoruz ve tanıyoruz. Bu hafta Allah izin verirse herkesi maça da bekliyoruz. Hep beraber olup birlikte olup galip gelmek istiyoruz ve alacağımız galibiyetle yolumuza devam etmek istiyoruz. Ben, bu takıma şampiyon olmak için katıldım. Geçen yılda şampiyon olmuştum, bu yılda şampiyon olmak istiyorum. Zaten bu beklentileri karşılayacak bur kulüp, büyük bir camia, taraftarı olsun kulüp olsun yönetimi olsun büyük bir kulüp. Futbolcular ve antrenörler burada çok iyiler. Hedefimizde bizlerin belli, hep beraber olup birlikte olup ligin sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Bunu da birlikte yapmamız gerekiyor. Şampiyonluk her zaman birlikte olursanız geliyor, hem taraftar hem yönetim hem futbolcular, hepimiz birlikte olmamız lazım şampiyonluk için. Ben ilk yarıda 7 tane gol attım. Kastamonuspor'da da ikinci yarı gollerime devam etmek istiyorum. Asist yapmak istiyorum, takıma faydalı ve yararlı işler yapmak istiyorum. İnşallah bana da bu fırsatlar gelir, bende elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Kendimi de çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Samed Alikaya: "Kafamızı kaldıracağız ve ilk yarıdaki aynı konuma gelmek için savaş vereceğiz"

Çok iyi durumda olduğunu belirten Samed Alikaya da, "Müthiş bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Başkanımızla, yönetimimizle, hocamızla, oyuncu arkadaşlarımızla çok kaliteli bir ortamımız var. Çok iyi bir takım var. Şu anda direk olarak rakibimizle oynayacağız. Takım olarak bizler bu maça kenetlendik. Kazanmak istiyoruz. Takımımız ilk yarıda ciddi bir başarı elde etti, iyi bir fark oluşturdu. 5-6 puan gerilerden gelerek 7 puan fark açtı. Şimdi tekrar geriye düştük fakat kafamızı kaldıracağız ve ilk yarıdaki aynı konuma gelmek için savaş vereceğiz. Tamamen maça odaklandık. Hepimiz hazır durumdayız. Hocamız kime şans verirse kazanmak için hepimiz elimizden geleni yapacağız. Maçı bekliyoruz, herkesi de maça davet ediyoruz. Ben, hazır olabilmek içinde çok çalışıyorum. Hocalarımızın direktifleri yönünde istediklerini yapmaya çalışıyoruz. İyi durumdayım, takımda da daha öncesinden tanıştığımız ve tanıdığım oyuncalarda var. Yabancılıkta çekmiyorum. Hocamızla, başkanımızla iç içe bir ortamımız var. Tamamen artık iş bizlerde. Elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız. Kendimi de iyi hissediyorum" dedi. - KASTAMONU