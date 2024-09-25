Giovanni van Bronckhorst: Ajax'a Zor Anlar Yaşatacağız

Giovanni van Bronckhorst: Ajax'a zor anlar yaşatmaya gayret edeceğiz

Ali DANAŞ - AMSTERDAM ( Hollanda ), - BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ve Siyah-beyazlı takımın kaptanı Mert Günok, Johan Cruyff Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması ilk maçında yarın deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik adam, ülkesi Hollanda'da bulunmasının çok özel bir his olduğunu belirterek, "Karşılaşmaya çok iyi hazırlandık. Sezona çok iyi başladık. Süper Kupa'yı kazandık. Şu ana kadar 2 kez berabere kaldık. Çok güzel bir stat ve saha var. Karşımızda çok tarihi bir rakip olacak. Galibiyeti hedefliyoruz. Bu, kolay olmayacaktır. Gücümüzü göstermeye çalışacağız. Ajax'a zor anlar yaşatmaya gayret edeceğiz. Galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

Hollandalı çalıştırıcı, Avrupa'da iyi sonuçlar almanın Türk futbolu için çok önemli olduğunu dile getirerek, " Hollanda'nın 2 takımı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Galatasaray ile Fenerbahçe ise play-off'larda başarısız oldu. Türk futbolu için bir kayıp oldu. Beşiktaş'ın Avrupa'daki imajını düzeltmeye çalışacağız. Burada galip gelmek istiyoruz. Hedefimiz bu. Ocak'tan sonra da Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Maçta topa sahip olmanın önemine dikkati çeken Giovanni van Bronckhorst, "Anahtar topu yakalamak. Topa sahip olan takım maçı domine edecektir. İki takım da topu almak isteyecektir. Ajax topu alırsa biz iyi defans yapmak zorundayız. Bu statta her maçta motiveyim. Ajax'ı yıllardır tanıyorum. Her hafta Hollanda Birinci Futbol Ligi'ni takip ediyorum. Galip gelip buradan ayrılmak en önemlisi. Kazanmak için açlığım var. Galip gelmek istiyoruz. Farioli, topu almak, pres ve hücum yapmak isteyen bir hoca. Biz de defans yapmak isteyen bir takım değiliz. Pres yapacağız. Yarın 2 hücum yapan kadro göreceksiniz. Defansı iyi yapan ekip güzel sonuç alacaktır" şeklinde konuştu.

Teknik adam, geçen sezona göre takımda çok fazla değişiklik olduğunu aktararak, "Mucize bir doktor değilim. Geçen sezon 6 teknik direktör görev yaptı. Bu sezon dengeyi sağlamaya çalışacağım. Çok deneyimli oyuncular aldık. İyi bir grup hissi var. Bu, çok önemli. Huzur geri geldi. Bu, bize netlik sağladı. Başarımızı göstermek çok önemli. Çok güçlü bir takıma sahibiz. Oyuncular, her türlü seviyede oynadılar. Bu deneyimi Beşiktaş'a getirdiler. Avrupa'ya da getiriyorlar. Büyük bir adım attık. Bu da gelecek sezonlar için bizim temelimiz olacak" dedi.

Türkiye'de çok iyi takımların bulunduğunu vurgulayan Giovanni van Bronckhorst, "Türkiye'de tutku var. Bu, Türkler için çok önemli. Bu his bana da gösteriliyor. Muhteşem. En büyük hedefimiz şampiyonluk. Çantamı hala bekletiyorum (Gülüyor). Umarım daha uzun kalabilirim. Çok farklı oyuncularımız var. Değişik sistemler yapabiliyoruz. Farklı taktikler uygulayabiliyoruz. Bence takımın gücü bu" dedi.

Hollanda ekibi Heerenveen'in teknik direktörlüğünü yapan eski takım arkadaşı Robin van Persie hakkında da konuşan Van Bronckhorst, "Van Persie'ye pozitif bakıyorum. Pozitif bir imajı var. Oyunculara, taraftarlara ve kulübe çok güzel bir enerji veriyor. Vizyonundan sapmıyor. AZ Alkmaar'a karşı kötü bir mağlubiyet yaşadı. Bence bununla başa çıkabilecek bir hoca. Eski arkadaşlarımın kariyerlerinde ilerlediğini görmek mutlu edici" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Mert Günok ise, Ajax'ı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde sezona iyi başlamak istediklerini söyledi.

Hollanda ekibine karşı deplasmanda zor bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını aktaran milli kaleci, "Avrupa arenasında oynamak her oyuncu ve takımlar için iyi hissettiriyor. Katıldığımız için mutluyuz. Güzel bir maç bizi bekliyor. İki takım için de zorlu bir maç olacak. İyi hazırlandık. Güzel bir atmosfer olacağına inanıyorum. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Mert Günok, bu sezon daha güçlü bir takım olduklarını belirterek, "Geçen sezona göre daha oturaklı ve kendimizi bilen bir şekilde oynuyoruz. Bunda hocamızın etkisi büyük. Avrupa'da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Maç maç gitmeyi her zaman tercih ederim. İyi başlamak önemli. İyi başlamak istiyoruz. Zorlu denebilecek bir gruptayız. İnşallah buradan galip gelerek Türkiye'ye dönmeyi hedefliyoruz" dedi.

Tecrübeli kaleci, van Bronckhorst'un futbolculara ne istediğini net bir şekilde aktarabildiğini dile getirerek, "Rakip analizlerini çok iyi yapıyoruz. Hocamızın direktiflerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Lige iyi başlamamız da burada öz güvenli şekilde bulunmamıza bir sebep" şeklinde konuştu.

Mert Günok, yaşı ilerledikçe performansının artmasıyla ilgili soruya da şu yanıtı verdi;

"Bunu oynamaya geç başlamaya borçluyum. Genç yaşlarda daha fazla süre alabilseydim farklı şeyler konuşabilirdik. Şakayla karışık bir cevap... 5 sene daha oynama niyetim var. Aynı şekilde devam etmek istiyorum. Umarım bu şekilde sürer."