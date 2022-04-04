Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Ligde son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı yenilenme çalışmaları gerçekleştirdiği idmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022
AA / Mehmet Akif Parlak - Spor