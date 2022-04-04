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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Ligde son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen futbolcuların takımdan ayrı yenilenme çalışmaları gerçekleştirdiği idmanda, diğer futbolcular ise koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Nisan, Spor, Haberler

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