Gaziantep FK, hazırlık maçından 2-1 galip ayrıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, hazırlık maçından 2-1 galip ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep FK, hazırlık maçından 2-1 galip ayrıldı

Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep FK'nın Teknik Direktörü Erol Bulut, Qabala'ya karşı kazandıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci kamp döneminde alacağımız yeni transferlerle takımın seviyesini biraz daha üst sıralara çekmeye çalışacağız.

Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantep Fk'nın Teknik Direktörü Erol Bulut, Qabala'ya karşı kazandıkları hazırlık maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci kamp döneminde alacağımız yeni transferlerle takımın seviyesini biraz daha üst sıralara çekmeye çalışacağız. Bugünkü fotoğrafa baktığımızda ilk yarı iyi, ikinci yarı biraz düşük" dedi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gaziantep Fk, sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu'da Azerbaycan Premyer Liga'sı takımlarından Qabala ile hazırlık maçı yaptı. Hazırlık maçında Gaziantep Fk'nın gollerini 7. dakikada Papy Djilobodji ve 66. dakikada Alexandru Maxim atarken, Qabala'nın tek golünü ise 70. dakikada İsgandarov attı. Karşılaşma Gaziantep F.K.'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, "Galibiyet yada mağlubiyet çok önemli değil. Önemli olan istediklerimizi sahaya en iyi şekilde sahaya yansıtmak. Bugün de arkadaşlarımız bunu sahaya en iyi şekilde yansıtmaya çalıştı ama tabi yetersiz. O yüzden kalitemizi daha da artırmamız lazım. Futbolcu kalitemizi artırmamız lazım. Bu da transfere ihtiyacımız var demek oluyor. Onu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Ondan sonra takımın gidişatı biraz daha değişmiş olacak. 1 hazırlık maçımız daha var. Ayın 8'inde Adana Demirspor'la oynayacağız. Nerelerde olduğumuzu biraz daha net görebileceğiz. İkinci kamp döneminde alacağımız yeni transferlerle takımın seviyesini biraz daha üst sıralara çekmeye çalışacağız. Bugünkü fotoğrafa baktığımızda ilk yarı iyi, ikinci yarı biraz düşük" dedi.

Fikstürle ilgili de konuşan Bulut, "Her takıma karşı oynayacağımız için fikstür fark etmiyor. Sonuçta Sivasspor'la bir başlangıç yapacağız. İyi olduğunu düşünüyorum. İnşallah bizim adımıza en iyisi olur" diye konuştu. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Erol Bulut Gaziantep Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title