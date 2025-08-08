Canlı anlatım! Gaziantep FK-Galatasaray maçında goller üst üste

Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep Fk'ye konuk oluyor. Gaziantep Stadı'nda yapılan maçta hakem Ali Şansalan düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka otururken, AVAR'da ise Candaş Elbil görev alıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep Fk : Burak, Mbakata, Arda, Abena, Rodrigues, Bacuna, Maxim, Kozlowski, Lungoyi, Sorescu, Boateng.

Galatasaray : Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz.

CANLI ANLATIM:

58' Kaçtı! Gaziantep Fk'de Enver Kulasin savunma arkasına sarktı. Ceza sahasının hemen sağından topu içeri çevirdi ancak Boateng müsait pozisyonda topu ıskaladı.

56' Sağ çaprazda topla buluşan Sane, sol çapraza doğru katederek şut açısı buldu ancak vuruşu az farkla soldan dışarı çıktı

55' Sane'den kaptığı top sonrası Kozlowski savunmadan topla çıktı. Gabriel Sara'nın müdahalesi sonrası oyuncu yerde kaldı. Hakem faulü verdi ancak kartına başvurmadı

54' Galatasaray bu dakikada takım halinde Gaziantep FK yarı sahasında.

53' Sağ çaprazda topla buluşan Maxim, Eren Elmalı'yı karşısına aldı. Soluna çekip yaptığı vuruşu Eren Elmalı blokladı.

51' Gaziantep FK savunmada hazırlık pasları yapıyor.

50' Gaziantep FK ikinci yarıya daha agresif başladı. Takım halinde Galatasaray savunmasında pozisyon arıyorlar.

48' Sane'nin savunma arkasına topuyla Barış Alper kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak ofsayt bayrağı havada.

46' Gaziantep FK'de Lungoyi oyundan çıktı ve yerine N'diaye girdi.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Gaziantep FK 0-3 Galatasaray

45' Barış Alper yılmaz penaltıdan topu ağlara gönderiyor. Yine sağ alt köşe. 3-0.

45' GOOOLLL! Barış Alper Yılmaz, skoru 3-0 yaptı.

45' Yay üstünden Sane'nin pası sonrası Barış Alper topuğuyla pası tekrar Sane'ye aktardı. Ancak Gaziantep'te Bacuna'nın müdahalesi sonrası Barış Alper yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

45' Gaziantep FK'nin sol kanattan yaptığı ortada Eren Elmalı ile girdiği ikili mücadele sonrası Arda penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

45' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın hakemine yoğun itirazlarda bulundu.

45' Sol kanatta Lungoyi ve Maxim ile girdiği mücadele sonucu Sallai acı içinde yerde kaldı. Galatasaray yedek kulübesi itiraz için ayağa kalktı. Hakem faulü çaldı ama kartına başvurmadı.

45' İlk yarının sonuna 11 dakika ilave edildi.

43' Sarı kartlar adeta havada uçuşuyor. Galatasaray'da Mario Lemina orta alanda yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

42' Galatasaray'da Davinson Sanchez ve Torreira tartışma sonrası sarı kart gördü.

42' Gaziantep FK'de Maxim tartışma sonrası sarı kart gördü.

41' Torreira ve Lungoyi arasında yaşanan çarpışma sonrası iki oyuncu yerde kaldı. Gaziantep FK'de Maxim topu alıp hemen faulü kullanmak istedi ancak Sanchez topu sakladı. İki oyuncu arasında gerginlik yaşandı.

40' Galatasaray'da Eren Elmalı sol kanatta son çizgiye indi içeri çevirdiği topu son anda Gaziantep FK savunmasında Arda uzaklaştırdı.

40' Gaziantep FK'nin sağ kanattan ortası sırasında ceza sahası içinde yerde kalan iki Gaziantep FK'li oyuncu penaltı itirazında bulundu ancak hakem oyunu devam ettirdi.

38' Taç atışı sonrası seken top ile ceza sahasının hemen içinde buluşan Lemina'nın şutu üstten auta çıktı.

37' Maçta yaşanan duraklamalar sonucu bu dakikalarda tempo oldukça düştü.

35' Gaziantep FK'de zorunlu değişiklik gerçekleşiyor. Mbakata'nın yerine Enver Kulasin oyuna girdi.

33' Gaziantep FK'de Mbakata Barış Alper ile mücadelesi sonrası yerde kaldı ve kenara değişiklik işareti yaptı.

31' Galatasaray takım halinde Gaziantep FK yarı sahasında top çeviriyor.

29' Davinson Sanchez ve Boateng'in ikili mücadelesi sonucu Gaziantep FK'de Boaten yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

27' Gaziantep FK'de Sorescu şu ana kadar öne çıkan isim. Rumen oyuncu sağ kanattan yaptığı koşularla Galatasaray savunmasında açık arıyor.

26' Su molasının ardından Galatasaray'ın taç atışıyla oyun tekrar hareketlendi.

24' Maçın hakemi Ali Şansalan su molasını işaret etti.

23' Gaziantep FK'nin orta alanda hazırladığı set hücumu sonrası sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun içeri çevirdiği topu Torreira uzaklaştırdı.

22' İkinci golün ardından Gaziantep FK daha agresif bir oyun sergilemeye başladı. İkili mücadelelerde maçın hakemi sık sık faul çalıyor.

19' Gaziantep FK golün ardından santrayı kullandı ve Mbakata maça devam ediyor.

18' Gabriel Sara'nın pasında savunma arkasına sarkan Barış Alper ceza sahası sol çaprazda topla buluştu ve pasını penaltı noktasına doğru koşu yapan Eren Elmalı'ya gönderdi. Eren Elmalı tekte yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Galatasaray 2-0 önde.

17' GOOOLLL! Galatasaray, Eren Elmalı ile durumu 2-0 yaptı.

15' Gaziantep FK, golün ardından takım halinde üçüncü bölgede baskı halinde.

14' Penaltıyı kullanan Barış Alper Yılmaz topu sağ alt köşeye gönderiyor ve Galatasaray 1-0 önde.

13' GOOOLLL! Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk golünü attı. Galatasaray 1-0 önde.

12' Penaltıyı yapan Kevin Rodrigues sarı kart gördü.

11' VAR incelemesinin ardından Galatasaray, 10. dakikada penaltı kazandı.

10' Ali Şansalan pozisyonu izlemek üzere VAR monitörüne gitti.

8' Roland Sallai, köşe vuruşu sırasında yerde kaldı. VAR incelemesi yapılıyor. Galatasaraylı oyuncular penaltı bekliyor.

7' Gabriel Sara'nın kullandığı kornerde Gaziantep FK savunması topu uzaklaştırdı, Galatasaray tekrar korner kullanacak.

5' Gaziantep FK şu ana kadar 3 kez rakip savunma arkasına iyi sarktı ancak sonunu getiremediler.

4' Galatasaray'ın sağ kanattan atağında Sallai ortayı yaptı, kaleci Burak topu kontrol etti.

2' Lungoyi ve Torreira kısa süreli bir sakatlık yaşadı. İki oyuncu da ayağa kalktı ve oyuna devam ediyorlar.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. İki takıma da başarılar dileriz.