Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı, diğer futbolcular ise ısınma ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.