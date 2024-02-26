Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular özel program eşliğinde çalıştı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.
RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı, diğer futbolcular ise ısınma ve dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi.
Kırmızı-siyahlı takım, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.