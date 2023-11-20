Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Hakem ve Gözlemcilere Malzeme Desteği Verdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Hakem ve Gözlemci Hocalar 2023-2024 Futbol Sezonu Açılış Töreni'nde hakem ve gözlemcilere malzeme desteği verildi. Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Abdülkadir Gözegir ise sporcuların Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e duydukları sevgiyi dile getirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Hakem ve Gözlemci Hocalar 2023-2024 Futbol Sezonu Açılış Töreni'nde hakem ve gözlemcilere malzeme desteği verildi. Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Abdülkadir Gözegir ise sporcuların Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e duydukları sevgiyi dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu'nda Futbol İl Hakem Kurulu, Gaziantep Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri tarafından yapılan açılış törenine Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ziya Çetin, amatör spor federasyonlarının taban birlikleri, hakemler ile gözlemciler katıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin destek ve ev sahipliğinde yapılan açılış töreninde Gazi şehirde bulunan yerel ile ulusalda kenti temsil eden 100 hakem ve gözlemciye eşofman, ayakkabı ve tişört hediye edildi.

"Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her kademesinde her türlü desteği veriyoruz"

Açılış töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, GBB'de spor denince akan suların durduğunu, her türlü fedakarlığı ve desteği verecek bir yapıda olduklarını aktararak,

"Gece gündüz hizmetinizdeyim. Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her kademesinde her türlü desteği veriyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çalışmaları ve talimatıyla Gaziantep'in sadece bir kültür, sanayi şehri değil, spor şehri olması için hizmet veriyoruz. 40'a yakın tesis inşa edildi, futbol sahaları oluşturuldu. Çalışmalara da devam edeceğiz. Gaziantep'teki hakem arkadaşlarımız başarılı çalışmalarıyla bizleri gururlandırıyor. Hep birlikte mücadelemizi devam ettirerek spor şehri hedefimize devam edeceğiz. Bundan sonra da spora desteğimizi devam ettireceğiz. Sporda ayrım yoktur. Bu sebepten dolayı spor birleştiricidir" dedi.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ziya Çetin de konuşmasında yoğun çalışmaların sürdüğünü, kurulun 4 aydır yapılan çalışmalarını anlatarak, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bizlerin her zaman yanında olmuştur. Bunun için çok teşekkür ediyorum. Ne zaman ihtiyaçlarımız olsa Gaziantep Büyükşehir tesisleriyle, malzeme desteğiyle buradaki hakemlerimizin yanında" şeklinde konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu Hakem ve Gözlemciler Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ömer Tevfik Özkoç ise derneklerinin her sezon başında hakemler için malzeme temin ettiğini söyleyerek, "Bu sene bu konuda bize destek olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne, Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ilgili daire başkanlığına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Kaftancı, törende eski dönem il hakem kurulu başkanlarına teşekkür ederek yeni dönemde çalışmaların devam edeceğini söyledi. Salon ve destek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

"Başkan Şahin destek olarak sporcuları mağdur etmedi"

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Abdülkadir Gözegir, Başkan Şahin'in amatör kulüplere olumlu bakış tarzı ve taleplerinin hep yerine getirildiği için teşekkür ederek, "Hep yanımızda oldu. Modern sahalara kavuştuk, malzemelerimizin kalitesi arttı ve maddi olarak destek olmaya başlayınca bir nebze olsun kulüplerimiz inanılmaz bir şekilde rahatlamaya başladı. İlk destekleri başkanımızın bakanlık döneminde başlamıştı. Sporcularımız Başkan Şahin'e karşı büyük bir ilgi ve sempati duyuyor. Devamlı destek olarak sporcuları mağdur etmedi. Başkanımızı her gördükleri yerde sporcularımız büyük bir sevgi gösteriyor. Başkanımızdan da sporcularımız bu sevgi ve ilgiyi görüyor" dedi.

"Spor şehri olma konusunda hep ileri gidiyoruz"

Gözegir, Gaziantep'in spor şehri olma yolunda Başkan Şahin öncülüğünde ilerlediğini kaydederek, "Gaziantep gençlerine bu konuda önem verildiğinde neler yapacaklarını başarılarla görüyoruz. Başkan Şahin Bunun için bu şehre ve çocuklara önem verdi. Spor şehri olma konusunda hep ileri gidiyoruz. Tesislerimiz çok kaliteli. Hizmet noktasında gençlerimizi spor alanlarına çekmeliyiz. Biz onları buraya çekemezsek kötü alışkanlıklara yönelebilir. Destekler için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu ekip çalışmayı sürdürerek Gaziantep'i ileriye taşıyacak" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı'nın hazırladığı hediyeler verildi ve kokteyl düzenlendi. - GAZİANTEP