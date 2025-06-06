Galatasaraylıları yıkacak 'Osimhen' iddiası

İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak geldiği Galatasaray'da attığı gollerle şampiyonluğun mimarlarından olan Victor Osimhen, birçok takımın radarına girdi. Sarı kırmızılar, yıldız ismi kadrosunda tutmak için büyük çaba sarf ederken, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise şu ana kadar ısrarından vazgeçmedi.

AL HİLAL, OSİMHEN TEKLİFİNİ İYİLEŞTİRDİ

İtalyan basınından ise Osimhen'le ilgili peş peşe iddialar geldi. Al Hilal'in Osimhen için teklifini artırdığı öne sürüldü. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Al Hilal'in Nijeryalı golcüyü transfer etmek için hem Napoli'ye ödenecek bonservis bedelini hem de oyuncuya sunulan maaş teklifini iyileştirdi.

Romano'nun aktardığı bilgilere göre Al Hilal'in Napoli'ye önerdiği bonservis bedeli 70 milyon euronun üzerine çıktı. Ayrıca Osimhen'e sunulan kişisel şartlar da revize edildi.

"OSİMHEN VE AL HİLAL ANLAŞTI"

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun geçtiği habere göre ise; Victor Osimhen ve Al-Hilal, kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Napoli, oyuncunun bonservisi için 75 milyon avro talep ederken, Al-Hilal 70 milyonda ısrar ediyor.

"OSİMHEN'İ INZAGHİ İKNA ETTİ"

Bir başka İtalyan gazeteci Nico Schira ise Al Hilal'in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi'yi işaret etti. Schira, Inzaghi'nin Osimhen'i ikna ettiğini yazdı.

"BİR ANLAŞMA YOK"

Osimhen'in arkadaşı olan gazeteci Buchi Laba ise iddiaları yalanladı. Laba yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Victor Osimhen ve Al Hilal arasında bir anlaşma yok. Suudiler bu akşam resmen 3. tekliflerini yaptılar ancak Victor Osimhen tarafından kabul edilmedi.

Galatasaray'ın baskıları sürüyor ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden teklifler var. Victor acele etmiyor."