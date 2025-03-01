Icardi'den Wanda Nara'yla ilgili inanılmaz itiraf: Sen tek değilsin

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara'nın sevgilisi rapçi L-Gante Arjantinli futbolcu ile olan yazışmalarını ifşa etti. Ortaya çıkan mesajlarda Icardi'nin L-Gante'ye "Beni kıskandırdığı tek kişi sen değilsin. O her zaman beni bulmak için geri dönüyor." ifadelerini kullandığı görüldü.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, bu kez de eski eşi Wanda Nara ve rapçi L-Gante'nin mesajlaşmalarıyla gündemde. Söz konusu mesajlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ICARDI ÖFKELENDİ

Rapçi L-Gante, sosyal medya üzerinden Icardi ile yaptığı özel yazışmaları paylaşarak Arjantinli futbolcuyu hedef aldı. İddiaya göre, Wanda Nara ve L-Gante arasında gerçekleşen mesajlaşmalar, Icardi'yi öfkelendirdi.

"PSİKOLOĞA GİT"

Arjantinli rapçi, Icardi'ye, "Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı duy ve onunla uğraşmayı bırak. Yoksa kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git! Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu." dedi.

Yıldız futbolcu, ise L-Gante'ye şu yanıtı verdi:

"Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor."

"Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona 'Hayır' dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Ve merak etme, kıskandırdığı tek kişi sen değilsin."

İSTANBUL GEZİSİ OLAY OLMUŞTU

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini seyretmek için sevgilisi China Suárez ile birlikte Arjantin'den İstanbul'a gelen Mauro Icardi, Suárez ile kentin tarihi ve turistik noktalarını keşfetmişti. Mauro Icardi, tanınmamak için kar maskesi takarak dolaşmayı tercih etmişti.