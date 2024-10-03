Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ligdeki son maçından da Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen 3-3'lük skorla sahadan ayrılan sarı-kırmızılı takım, 1 hafta içerisinde 2. kez üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarısını önde kapattığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
PERDEYİ MERTENS AÇTI
Maça hızlı başlayan Galatasaray, 12. dakikada golü buldu. Yunus'un çalımlarla getirerek yaptığı ortasında Icardi'nin indirdiği topu ağlara gönderen Mertens, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi.
YUNUS SAHNEYE ÇIKTI
İlk golde aslan payına sahip olan Yunus, 38. dakikada sahneye çıktı. Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan yıldız futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.
YILLAR SONRA BİR İLKİ BAŞARDI
Yunus Akgün, PAOK ve Rigas Skola karşılaşmalarında gol atarak Milan Baros'tan (2009/10) bu yana Galatasaray formasıyla bir Avrupa Ligi sezonunda oynadığı ilk iki grup/lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.
EV SAHİBİ FARKI 1'E İNDİRDİ
Ev sahibi takım, bu golden yalnızca 2 dakika sonra farkı 1'e indirdi. 40. dakikada Ikaunieks ile Galatasaray ağlarını bulan Rigas Skola, skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.
SKORA DENGE GELDİ
Letonya temsilcisi 54. dakikada skora dengeyi getirdi. İlk golü atan Ikaunieks'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu tamamlayan Odisharia skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.
1 HAFTA İÇİNDE 2.KEZ
Galatasaray, ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve ligdeki ilk puan kaybını yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, sadece beş gün sonra Avrupa'da Rigas karşısında da benzer bir durumu yaşadı. Aslan 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı.
SIRADAKİ RAKİP
Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta 4 puana ulaştı. Rigas Skola, turnuvadaki ilk puanını aldı. Sarı kırmızılı takım, hafta sonunda ligde Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta ise Elsborg'u konuk edecek. Rigas Skola da turnuvadaki diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.