Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarısını önde kapattığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

PERDEYİ MERTENS AÇTI

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 12. dakikada golü buldu. Yunus'un çalımlarla getirerek yaptığı ortasında Icardi'nin indirdiği topu ağlara gönderen Mertens, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi.

YUNUS SAHNEYE ÇIKTI

İlk golde aslan payına sahip olan Yunus, 38. dakikada sahneye çıktı. Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan yıldız futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.

YILLAR SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Yunus Akgün, PAOK ve Rigas Skola karşılaşmalarında gol atarak Milan Baros'tan (2009/10) bu yana Galatasaray formasıyla bir Avrupa Ligi sezonunda oynadığı ilk iki grup/lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

EV SAHİBİ FARKI 1'E İNDİRDİ

Ev sahibi takım, bu golden yalnızca 2 dakika sonra farkı 1'e indirdi. 40. dakikada Ikaunieks ile Galatasaray ağlarını bulan Rigas Skola, skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

SKORA DENGE GELDİ

Letonya temsilcisi 54. dakikada skora dengeyi getirdi. İlk golü atan Ikaunieks'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu tamamlayan Odisharia skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

1 HAFTA İÇİNDE 2.KEZ

Galatasaray, ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve ligdeki ilk puan kaybını yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, sadece beş gün sonra Avrupa'da Rigas karşısında da benzer bir durumu yaşadı. Aslan 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı.

SIRADAKİ RAKİP

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta 4 puana ulaştı. Rigas Skola, turnuvadaki ilk puanını aldı. Sarı kırmızılı takım, hafta sonunda ligde Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta ise Elsborg'u konuk edecek. Rigas Skola da turnuvadaki diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.