Üye Girişi
Haberler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk olan Galatasaray, 2-0 öne geçtiği müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Ligdeki son maçından da Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen 3-3'lük skorla sahadan ayrılan sarı-kırmızılı takım, 1 hafta içerisinde 2. kez üstünlüğünü koruyamadı ve 1 puana razı oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Letonya temsilcisi Rigas Skola'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarısını önde kapattığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

PERDEYİ MERTENS AÇTI

Maça hızlı başlayan Galatasaray, 12. dakikada golü buldu. Yunus'un çalımlarla getirerek yaptığı ortasında Icardi'nin indirdiği topu ağlara gönderen Mertens, sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

YUNUS SAHNEYE ÇIKTI

İlk golde aslan payına sahip olan Yunus, 38. dakikada sahneye çıktı. Davinson Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkan yıldız futbolcu, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı.

YILLAR SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Yunus Akgün, PAOK ve Rigas Skola karşılaşmalarında gol atarak Milan Baros'tan (2009/10) bu yana Galatasaray formasıyla bir Avrupa Ligi sezonunda oynadığı ilk iki grup/lig maçında da gol atan ilk oyuncu oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

EV SAHİBİ FARKI 1'E İNDİRDİ

Ev sahibi takım, bu golden yalnızca 2 dakika sonra farkı 1'e indirdi. 40. dakikada Ikaunieks ile Galatasaray ağlarını bulan Rigas Skola, skoru 2-1'e getirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

SKORA DENGE GELDİ

Letonya temsilcisi 54. dakikada skora dengeyi getirdi. İlk golü atan Ikaunieks'in kafa vuruşunda üst direkten dönen topu tamamlayan Odisharia skoru eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

1 HAFTA İÇİNDE 2.KEZ

Galatasaray, ligdeki son karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 3-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış ve ligdeki ilk puan kaybını yaşamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, sadece beş gün sonra Avrupa'da Rigas karşısında da benzer bir durumu yaşadı. Aslan 2-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-2'lik beraberlikle tamamladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

SIRADAKİ RAKİP

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçta 4 puana ulaştı. Rigas Skola, turnuvadaki ilk puanını aldı. Sarı kırmızılı takım, hafta sonunda ligde Alanyaspor ile sahasında karşılaşacak. Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki maçta ise Elsborg'u konuk edecek. Rigas Skola da turnuvadaki diğer maçında Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Dries Mertens Galatasaray Yunus Akgün Kasımpaşa Letonya Futbol Spor

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

MGK'da 5 kritik karar! Maddelerden birinde dünyaya çağrı var

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı

 Bahçeli Dem Partililerle tokalaşmasının nedenini açıkladı

DEM Partililerin elini neden sıktı? Bahçeli'den dikkat çeken yanıt
Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
500

Yorumlar (18)

Onur Güleç:

yazıklar olsun bjkli olarak bizzat destekledim adamların takım değeri icardinin yıllık maaşı kadar....

36
0
yanıtYanıtla
Ufuk Tiryaki:

Resmen rezillik

25
0
yanıtYanıtla
JokerAllame:

Ülkeye katkısı sıfır men edilse keşke

16
8
yanıtYanıtla
erhan yıldırım:

kansersaray

17
1
yanıtYanıtla
Ali Kallukk:

Mahalle takımını bile yenemediler yazıklar olsun,bilet kesmeye hocadan başlansın ,insan utanır ya ,bu ne rezillik yeter artık

15
0
yanıtYanıtla
Serkan Karagedik:

Neredesin ATİLLAAAAA :)

11
3
yanıtYanıtla
Cafer Kılıçaslan:

türk hakemleri yüzünden bu takım bu halde

9
5
yanıtYanıtla
Murat Mungan:

Tüm yönetim istifa etmeli….

10
1
yanıtYanıtla
yaşar kartal:

Avrupa fatihi derler birde bu takıma..

8
1
yanıtYanıtla
Hozan Avyuzen:

2-0 sıfırdan sonra rahat oynamaya başladı Galatasaray ama RFS iki tane güzel gol attılar Galatasaray turu geçer ama böyle giderse iyi olmaz. Türk takımları hiç iyi oynamıyor bu sene Avrupa maçlarını biraz daha istek ve agresif olmamız gerekiyor inşallah fb ve bjk de yener bu akşam bari ülke puanı yüksek olur inşallah

9
0
yanıtYanıtla
Tüm 18 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Avrupa Ligi fikstürü! Fenerbahçe Avrupa maçları ne zaman? Fenerbahçe Avrupa rakipleri kim? Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Frankfurt maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne, FB kaçıncı sırada? Beşiktaş Avrupa Ligi puan durumu ne, BJK kaçıncı sırada? Mert Günok neden yok? Mert Günok sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu, yedek mi? Mert Günok kaç maç yok (Beşiktaş Frankfurt)? Beşiktaş Frankfurt CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Twente Fenerbahçe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Twente FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ne, GS kaçıncı sırada? Rigas FS Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Rigas FS GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? TRT 1 canlı maç izle! BEŞİKTAŞ FRANKFURT CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki
title