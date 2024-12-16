Üye Girişi
Haberler
Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
"Türklerin bin yıllık hayalini Erdoğan başardı"
Suriye'de PKK'yı korku sardı: Bizim bir varlığımız yok
Operasyon öncesi teröristbaşından, "Bize dokunmayın" açıklaması
Colani, Suriye'de işgale başlayan İsrail için kırmızı çizgisini açıkladı
Colani, Suriye'ye giren İsrail için kırmızı çizgisini duyurdu
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, yıllar öncesine gitti

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Galatasaray, rakibini son dakika golüyle 4-3 yendi. Öte yandan sarı-kırmızılılarda sarı kart gören Roland Sallai, cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Trabzonspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini son dakikada bulduğu golle 4-3 yenmeyi başardı.

KAAN VE BARIŞ DÖNDÜLER

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Kaan Ayhan 4, Barış Alper Yılmaz ise 1 resmi maçın ardından sahaya çıktı. Son olarak ligin 13. haftasındaki Sipay Bodrum FK maçında forma giyen Kaan, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikişer karşılaşmada görev yapamadı. Ligin 15. haftasındaki Net Global Sivasspor maçında rakibi Rey Manaj'ın darbesiyle sakatlanan Barış Alper de UEFA Avrupa Ligi'ndeki Malmö maçını kaçırdı.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

MELO, RAMS PARK'TA: "FENER AĞLAMA" TEZAHÜRATI YAPTI

Galatasaray'ın unutulmaz Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, karşılaşmayı tribünden izledi. Sarı-kırmızılı formayla 2011-2015 yılları arasında üç Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve üç TFF Süper Kupa kazanan Melo, maç öncesi taraftarlarla kucaklaştı. Kale arkasındaki "Set"e çıkan Melo, taraftarlarla karşılıklı tezahüratlar yaptı. utrAslan bayrağıyla taraftarı coşturan Melo, "üçlü" diye tabir edilen tezahüratı başlattı. Brezilyalı futbolcunun tribüne çıkıp megafonu eline alarak "Fener ağlama" tezahüratı yapması da dikkat çekti. Müsabaka öncesinde Melo'ya sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk tarafından plaket verildi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

GALATASARAY GOLÜ ERKEN BULDU

Maçın 8. dakikasında Galatasaray 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Yunus'un pasıyla savunma arkasına sarkan Mertens, karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

TRABZONSPOR BERABERLİĞİ YAKALADI

Maçın 17. dakikasında Trabzonspor durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanatta topla buluşan Cham'ın ortasında kafayı vuran Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

YUNUS'TAN MÜTHİŞ GOL

Maçın 29. dakikasında Galatasaray yeniden öne geçti Sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, ceza alanı dışından uzak köşeye müthiş bir vuruş yaptı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

BANZA HATAYI AFFETMEDİ

Maçın 51. dakikasında Trabzonspor durumu 2-2'ye getirdi. Topun kontrolünde auta çıkmasını isteyen Abdülkerim'in hatasından faydalanan ve topu kazanan Simon Banza, çaprazdan yaptığı vuruşla durumu 2-2'ye getirdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ

Maçın 55. dakikasında Trabzonspor 3-2 öne geçti. Simon Banza'nın ceza alanında kafayla indirdiği topa kale önünde kafayı vuran Ozan Tufan, takımını 3-2 öne geçirdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

POZİSYON SONRASI TARTIŞMA

Trabzonspor, Galatasaray deplasmanında bulduğu 3. gol öncesi topun oyun alanı dışından mı içinden mi çevrildiği tartışma konusu oldu. 55. dakikada Ozan Tufan'ın attığı gol öncesi Eren Elmalı'ın çizgi üzerinden çevirdiği topun dışarıdan çevrildiği konusunda Galatasaraylı oyuncular itirazlarda bulundu. VAR ile görüşen hakem Oğuzhan Çakır, golde bir ihlal olmadığını söyledi ve gol kararını onadı.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GALATASARAY, PENALTIDAN ATTI

Galatasaray, Trabzonspor maçının 62. dakikasında penaltı kazandı. Dries Mertens, Pedro Malheiro ile girdiği mücadele sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular bu pozisyon için penaltı bekledi. Hakem Kadir Sağlam, önce 'hayır' işareti yaptı. 1 dakikalık incelemenin ardından VAR hakemi Onur Özütoprak, izleme tavsiyesi verdi. Monitörde kısa bir süre izleme yapan Kadir Sağlam, penaltı kararını verdi. Topun başına gelen Michy Batshuayi, topu ağlara gönderdi.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

SALLAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da Roland Sallai, cezalı duruma düştü. Nwakame'ye 65. dakikada yaptığı hareketin ardından Macar oyuncu, sarı kart gördü. Üst üste 4 lig maçında sarı kart gören Sallai, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

CİMBOM'UN GALİBİYET GOLÜ 90+8'DE GELDİ

Maçın 90+8. dakikasında Galatasaray 4-3 öne geçti. Trabzonspor'da Ali Şahin topu kendi ağlarına gönderdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşmayı 4-3 Galatasaray kazandı.

Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti

ASLAN, NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 41 puana ulaşırken, Trabzonspor 16 puana yükselmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a konuk olurken, Trabzonspor sahasında Bodrum FK'yi ağırlayacak.

PUAN DURUMU

  • 1- Galatasaray (41)
  • 2- Fenerbahçe (35)
  • 14- Trabzonspor (16)
Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
img

Fenerbahçe'nin şirketlerden aldığı para belli oldu
img

İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
500

Yorumlar (22)

Haber YorumlarıFaruk Dogan:

TSnin hakkını yediler çatır çatır. bu hakemlerin yatacak yeri yok. GS de alnimizin akıyla şampiyon olduk demesin hiç.

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme109
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Batshuayi nin golü çok özel olmuş kuşları özel olarak acıtmış olmalı ;) ;)

Yorum Beğen77
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMelike Taştan:

Faruk git köşede zırla sen de senin gibiler de yoksa emzik takcaz ;) ;)

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme19
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Çıkan topu gol sayan hakeme rağmen yendiniz, tebrikler Galatasaray

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Arslan:

NEREDEYSE FENEVRASYONLU SATILIK HAKEM ESLiGiNDA CALINACAK üC PUANIMIZI BiLEGiMiZiN GüCüYLE KAZANDIK SiMDi BU üC PUAN HACII SAKiRLi FENEVLiLERiN DARRRACI GANARYACIIK DööDLERiNE GiRRRRSiNNNN asdfgasdfg AGLAMA FENNEV AGLAMA YAPRAGIMI 00========) ARKANA BAGLAMA

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Topun çizgiyi geçtiğini millet uzaydan gördü 20 tane hakem 50 tane kamera görmedi BRAVO MHK BRAVO

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Alemdar:

Haber niteliği yok .

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Barış Alperin bu kadar gol kaçırması normal mi sizce?

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhacı avcı:

2 hatalı pozisyon Trabzonu golünde top dışardan ve penaltı yokken penaltı

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Taşbarut:

Trabzonun iyi oynama sebebi GS nin hiç pres yapmaması Okan hocanın performansı düşen G .Sara ,Sallayi gibi oyuncuları ısrarla oyunda tutması.Trabzonun 3. golü dışarıdan çevrilmişti , penaltı çok ucuzdu

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
Okan Buruk'tan maça damga vuran pozisyon için flaş yorum
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kalmak isteyen Suriyelilerin başımızın üstünde yeri var
Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi? Devamı gol oldu
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 17 Aralık Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 17 Aralık Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 17 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 17 Aralık Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Trump Türkiye hakkında ne dedi? Galatasaray Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Galatasaray Trabzonspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galatasaray Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Adıyaman'da okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (Valilik Açıklaması)? Van okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı (Van Valiliği Açıklaması)? Sivas okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.