Galatasaray, Tottenham ile Karşılaşıyor: Okan Buruk Değişiklik Yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Tottenham karşısında tek değişiklik yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Tottenham ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Tottenham karşısında tek değişiklik yaptı. Buruk, Roland Sallai'nin yerine Dries Mertens'e görev verdi.

Sarı-kırmızılılarda Macar futbolcu Roland Sallai, UEFA'ya verilen listede yer almadığı için, Senegalli futbolcu Ismail Jakobs da sakatlığından dolayı kadroda yer almadı.

Sistemde değişiklik

Teknik Direktör Okan Buruk, Tottenham mücadelesinde 3-5-2 sistemiyle sahaya çıktı. Bu sezon birçok maçta çift forvetle başlayan Buruk, İngiliz ekibi karşısında da forvette Mauro Icardi ve Victor Osimhen'e görev verdi. Galatasaray son oynadığı Beşiktaş derbisinde 4-4-2 formatında sahaya çıkmıştı.

Fernando Muslera kaleye döndü

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Young Boys ile oynadıkları maçta kırmızı kart gördüğü için 3 maç men cezası alan Uruguaylı file Fernando Muslera, Tottenham mücadelesiyle kalesine döndü. Muslera'nın yokluğunda PAOK, RFS ve Elfsborg karşılaşmasında kalede Günay Güvenç oynamıştı.

Dries Mertens'e plaket verildi

Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Dries Mertens'e plaket ve üzerinde 100 numaralı adının yazılı olduğu forma hediye etti. Taraftarlar da Mertens'e tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray'ın 11'i

Sarı-kırmızılılar, mücadeleye; Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Dries Mertens, Victor Osimhen ve Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Efe Akman ve Metehan Baltacı bekledi.

Taraftarlardan tam destek

Galatasaray taraftarı, Tottenham mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünleri doldurdu. Taraftarlar, müsabaka öncesi futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak, destekte bulundu. İngiliz taraftarları da deplasman tribününde yerini aldı.

Tribünlerde Filistin'e destek pankartları açıldı

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca İsrail'in, Filistin'e yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, tribünlerde 'Filistin'e özgürlük', 'Filistin soykırımı' ve 'Gazzeli bebekler yaşasın' pankartları açtı. - İSTANBUL