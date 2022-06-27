Galatasaray, Sturm Graz ile hazırlık maçı yapacak Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sturm Graz, Galatasaray ile 9 Temmuz'da hazırlık maçı yapacaklarını duyurdu. Avusturya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Sturm Graz, Galatasaray ile 9 Temmuz'da hazırlık maçı yapacaklarını duyurdu. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, " Türkiye'nin en başarılı futbol kulübü Galatasaray, 9 Temmuz'da hazırlık maçı için Graz'a geliyor." ifadesi kullanıldı. Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur Arena'da oynanacak ve TSİ 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin yetişkinler için 15, çocuklar için 10 avro olduğu açıklandı. AA / Fatih Erel - Spor Galatasaray Avusturya Türkiye Futbol Spor Haberler

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