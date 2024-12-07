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Galatasaray, Sivasspor ile 37. Randevusuna Çıkıyor

Galatasaray, Sivasspor ile 37. Randevusuna Çıkıyor
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligdeki 16 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek ve deplasmanda üst üste 15. galibiyetini elde etmek için sahaya çıkacak. Maç, 4 Eylül Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Sivasspor ile ligde 37. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00'da 4 Eylül Stadyumu'nda Sivasspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı 35 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 18 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

37. randevu

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 36 müsabakada sarı-kırmızılılar, 22 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 7 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 79 golüne, Sivasspor 46 golle karşılık verdi.

İki takım arasında geçen sezon Sivas'ta oynanan müsabaka 1-1 berabere sona ererken, İstanbul'daki maçı Galatasaray, 6-1'lik skorla kazanmıştı.

16 maçlık yenilmezlik serisi

2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray daha sonra yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, 11'i Süper Lig, 5'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 16 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Aslan son olarak Eyüpspor ile mücadele etti ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Deplasmanda puan kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 5 mücadeleye çıktı. Aslan bu maçların hepsinden galip ayrılırken, 14 gol attı, kalesinde ise 3 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son olarak dış sahada Bodrum FK ile oynadı ve rakibini 1-0 mağlup etti.

Ligde deplasmanda üst üste 14 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirmek için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları devam eden Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Yusuf Demir ile durumu son antrenmanda belli olacak Abdülkerim Bardakcı'nın kadroda yer alması beklenmiyor.

Ligde bütün maçlarda gol attı

Bu sezon hücum performansıyla dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda rakip fileleri havalandırmaya başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 13 müsabakada da toplam 35 gol kaydetti ve bu alanda ikinci sırada bulunuyor. Aslan'da Victor Osimhen 6, Barış Alper Yılmaz 5, Mauro Icardi ile Michy Batshuayi 4'er ve Dries Mertens de 3 kez gol sevinci yaşadı.

Okan Buruk, Bülent Uygun'a yenilmedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, bugüne kadar resmi müsabakalarda 4 kez rakip oldu. Buruk; Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ı çalıştırırken, Uygun da Gaziantepspor, Kayserispor ve Sivasspor'un başındaydı. Bu maçlarda Buruk'un takımları 3 kez kazanırken, 1 mücadele de berabere sona erdi.

Turgut Doman düdük çalacak

Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek. Doman'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Furkan Ürün yapacak. Maçın 4. hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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