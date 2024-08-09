Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'taki ilk hafta karşılaşmasını sarı-kırmızılılar 2-1 kazandı.

MAÇIN VE SEZONUN İLK GOLÜ HATAYSPOR'DAN

İlk yarısı 0-0 tamamlanan karşılaşmada hem maçın hem de sezonun ilk golü Hatayspor'dan geldi. 52. dakikada Kullanılan kale vuruşunda kafayla indirilen top Rui Pedro'da kaldı. Rui Pedro kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaleciyi geçerken yerde kaldı. Arkadan gelen Joelson Fernandes topu önünde bularak boş kaleye ağlara yolladı. Bu gol Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü olarak kayıtlara geçti.

SARA FORMAYI İLK KEZ GİYDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara, müsabakaya yedekler arasında başladı. Verilen 18 milyon euroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçen Brezilyalı futbolcu, 57. dakikada Kerem Demirbay'ın yerine oyuna dahil oldu. Sara, böylelikle sarı-kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçirmiş oldu ve taraftarların önünde çıktı. Öte yandan Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen Jelert, Süper Kupa'daki Beşiktaş maçının ardından Hatayspor mücadelesinde de ağrısı nedeniyle kadroya yazılmadı.

ICARDI BERABERLİĞİ GETİRDİ

Yediği golden sonra baskısını arttıran ve gol arayan Galatasaray, aradığı golü 80. dakikada Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile buldu. Icardi, 79. dakikada kazandırdığı penaltıda topun başına geçti. Topu filelere gönderen tecrübeli forvet, skora dengeyi getirdi.

BATSHUAYI 90'DA ATTI

1-0 geriden gelen Galatasaray, 90. dakikada Michy Batshuayi'nin golüyle 2-1 öne geçmeyi başardı. Kullanılan köşe vuruşunun devamında Lucas Torreira'nın sol çaprazdan yükselttiği topa iyi yükselen Batshuayi kaleci Erce'yi çaresiz bıraktı. Belçikalı golcü, böylelikle Galtasaray kariyerinde ilk golünü atarken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca müsabaka 2-1 sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle tamamlandı. Cimbom, bu sonuçla birlikte sezona 3 puanla başladı.