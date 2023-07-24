Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile yarın deplasmanda oynayacağı maç için Litvanya'ya gitti.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak ve Vilnius LFF Stadı'nda oynanacak müsabaka için sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan Litvanya'nın Vilnius'a hareket etti.

Sarı-kırmızılılarda Teknik direktör Okan Buruk ve bir oyuncu, saat 18.30'da bir basın toplantısı düzenleyecek. - İSTANBUL

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