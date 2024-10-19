Galatasaray maçının ardından

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio: İyi bir oyun ortaya koysak da Galatasaray galip geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk : Antalyaspor deplasmanından galibyetle döndüğümüz için mutluyuz

Adem AKALAN - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, - ANTALYASPOR, Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Galatasaray'a sahasında 3-0 mağlup oldu. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio, iyi bir oyun ortaya koymalarına karşın Galatasaray'ın galip geldiğini söyledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise kötü zemine rağmen iyi bir galibiyet aldıklarını ifade etti.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Antalyaspor sahasında oynadığı maçta Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Deplasman ekibi Galatasaray aldığı galibiyetle puanını 25'e yükseltirken, kırmızı beyazlı ekip ise 8 puanda kaldı. Sarı kırmızılı ekip Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetle, Süper Lig tarihinin deplasmanlardaki en uzun galibiyet serisinin sahibi oldu. Deplasmanda 13 maçtır kazanan sarı-kırmızılılar, bu sürecin başladığı 21 Ocak 2024'ten bu yana Avrupa'nın top 10 liginde dış sahada puan kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor. Karşılaşmanın ardından Antalyaspor Teknik Sorumlusu Mehmet Aurelio ve Galatasaray Teknik Sorumlusu Okan Buruk, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

AURELİO: 'İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYSAK DA GALATASARAY GALİP GELDİ'

Galatasaray'ın galibiyeti hak ettiğini ifade eden Mehmet Aurelio, "Antalyaspor olarak maça iyi başladık. 10'uncu dakikada duran toptan gol yedik. Maça iyi devam ettik. İlk yarıyı gol yemeden tamamlamak istiyorduk. İkinci yarı iyi oyunumuzu sürdürmeye çalışacaktık. Beraberliği yakalamayınca rakip gol atmayı başardı. Bu dakikadan sonra moralimiz düştü. 3'üncü golü de attılar. Takım olarak bugün iyi bir oyun ortaya koysak da rakip galip geldi, hak eden taraflardı. Antalyaspor olarak düşük enerjimizi yükseltip, biran önce toparlanmak istiyoruz. Yarından itibaren Alanyaspor maşına hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

'ANTALYASPOR'U DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ'

Maç içerisinde taraftarların istifa tepkisiyle ilgili gelen soruya Aurelio, "Taraftarlar hak etmedikleri duruma düştüklerinde bu tür söylemlerde bulunabilirler. Onlara hak veriyoruz. Ama futbol bu maalesef, iyi sonuç almadığınızda bunlarla karşılaşıyorsunuz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sahada daha iyisini yapmaya çalışacağız. Alex hoca ile Antalya'yı daha iyi yerlere taşıyacağız" diye konuştu.

'DEFANS HATTI EN FAZLA ÇALIŞTIĞIMIZ YER'

Defans hattında sıkıntılar yaşadıklarını belirten Aurelio, "Farkındayız, yediğimizi goller bunu doğruluyor. En fazla çalıştığımız yer defans hattı. İlerleyen dönemlerde daha iyi oluruz. Alanyaspor maçından itibaren daha iyi yola gitmeyi umuyoruz" dedi.

BURUK: 'GALİBİYETLE DÖNDÜĞÜMÜZ İÇİN MUTLUYUZ'

Antalyaspor'un iyi futbol oynamaya çalışan bir takım olduğunu ve oyunun büyük bölümünde Antalyaspor'un oynamaya çalıştığını ifade eden Okan Buruk, "Maç öncesi de söyledim. Antalyaspor'un futbol oynamaya çalışan, iyi futbol oynamaya çalışan bir takım olduğunu. Özellikle topa sahip olmaya çalışan, topa sahip olma konusunda ligin iyilerinden biri olduğunu söyledim. Yine bugün oyunun büyük bir bölümünde hep futbol oynamaya çalıştılar. Kalemizde de birçok pozisyonda gelmeye çalıştılar. Golü erken bulduk. İkinci yarıda 2-0 sonra bizim için daha rahat bir maç oldu. 3-0'ı da çok güzel bir golle yakaladık. Bizim için güzel bir galibiyet. Buradan galibiyetle döndüğümüz için tabii ki çok mutluyuz. Saha zeminin kötü olduğunu belirten Okan Buruk, "İki takım için de çok kötü bir zemindi. Yani bu zeminde futbol oynamak çok zor. Sakatlıkları da arttıracak bir zemin. İki takımdan da birer oyuncu sakatlandı. Zemin olarak bence çok kötü bir zemin ve oyuncuların sağlığını da etkileyecek bir zemin. Kazandığımız için mutluyuz. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum" dedi.

'ÖNCE AVRUPA MAÇI, SONRA BEŞİKTAŞ MAÇI'

Antalyaspor karşısında 13'üncü deplasman galibiyetini aldıklarını ve rekor olduğunu belirten Buruk, haftaya oynayacakları derbi öncesi bir Avrupa maçlarının olduğunu kaydetti. Buruk, "Derbiden önce bizim Elfsborg ile Avrupa Ligi maçımız var. Yani şu anda o maçı düşüneceğiz. O maç geçtikten sonra Beşiktaş maçına hazırlanacağız. İki takım da maç oynayarak gelecek. Hem biz hem Beşiktaş bu maça tabii ki yorgunluklar, sakatlıklar, çok fazla görüyoruz. İnşallah dediğim gibi bizim için bu devam etmez. Zorlu bir karşılaşma. Tabii Beşiktaş da şampiyonluk yarışı içerisinde, bütün takımların puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaş maçında kendi sahamız oynayacağız. Kazanmak istiyoruz. Kazanmak için tabii ki her zaman olduğu gibi iyi bir çaba sarf edeceğiz. Onun yanında dediğim gibi ilk başta hedefimiz Elfsborg maçı. Avrupa kupasını biraz daha şu anda ön plana aldık. Ona hazırlanacağız. Orada kazanıp oradaki yolumuza da iyi bir şekilde devam etmek için çalışacağız" diye konuştu.

'KÖTÜ ZEMİN OYUNUN TEMPOSUNU ETKİLEDİ'

Kötü zeminin oyunlarının temposunu etkilediğini kaydeden Buruk, "Onun yanında erken gol bulduk. Tabii ki golü bulduktan sonra topa sahip olmak istedik. Pozisyonlara girmeye çalıştık. Çok fazla pozisyona girdik. Pozisyon öncesi de aslında son paslara doğru atabilsek bence çok erken, yine ikinci, üçüncü golü bulma şansımız vardı. Bu bölümlerde çok net pozisyon da vermedik. O yüzden kendi tempomuzda oynadık. Milli takımda oynamış, oradan dönmüş birçok oyuncumuz vardı. Üç gün sonra bir maç daha oynayacağız. Ondan sonra tekrar bir maç oynayacağız. Bu tempo içerisinde de oyuncu bazen yani skora göre de kendisi oyunun temposunu belirleyebiliyor" dedi.

'OSİMHEN GALATASARAY'DA ÇOK MUTLU'

Osimhen'in Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Buruk, "Birincisi hep görüyorsunuz konuşmalarında, burada çok mutlu, ülkemizde çok mutlu, Galatasaray'da çok mutlu. Bu formayı giydiği için inanılmaz keyifli. Hem oynadığımız oyundan çok büyük zevk alıyor. Çok büyük de çok hızlı bir şekilde bir aidiyet gösterdi. Bu da çok önemli. Icardi ile anlaşmaları da bence o da çok önemli, çok değerli. İki tane çok önemli forvetimiz var. İkisinin de oyun içerisinde anlaşmaları çok önemli, değerli. Dışarıda aynı şekilde. Yani çok iyi bir oyuncu transfer ettik. Onun yanında çok da iyi bir insan transfer ettik bence. Takım oyuncusu olmak çok farklı bir şey. Takıma uyumlu bir insan olmak çok farklı bir şey. O yüzden iyi oyunculuğun dışında gerçekten hem iyi bir profesyonel hem de gerçekten çok karakterli kaliteli bizim takım içerisinde bu kaliteyi arttıran önemli oyunculardan biri oldu. Onunla çalıştığımız için mutluyuz. O da çok mutlu bence. Yani biz ne kadar mutluysak o da o kadar mutlu. Bu çok önemli değerli" dedi.

'3 KALİTELİ FORVET TATLI ZORLUK, YUNUS OYUNU ÇÖZDÜ'

Yunus Akgün'ün performansı ve Icardi, Osimhen ve Batshuayi gibi 3 forvetin olmasının zorluğu hakkında gelen soruya Okan Buruk, şu şekilde cevap verdi:

"Zor bir durum, her mevkide zor aslında. Sadece önde değil, stoperde de. Bugün Nelsson'u oynatamadım. Ama onu da oynatmak istiyordum bu maçta. Oynatamadım. Orta sahada aynı şekilde. Önde kanatlarda şimdi Hakim Ziyech döndü. Sallai biliyorsunuz Avrupa'da yok ama Türkiye liginde var. Barış, Yunus hep oynadılar, hep yükü çektiler. Önde de üç tane çok önemli forvetimiz var. Bunları tabii ki maç maç değerlendirip kullanacağız. Bazen çok sıkışık takvim içerisinde tabii ki değişiklikler de yapıyoruz. Bazen oyuncuları dinlendireceğiz. Ama benim için tabii ki önemli olan bu kadronun daha iyi olması. Yani hiç oyuncum olmasaydı o zaman benim için daha zordu. O yüzden yani bu tatlı bir zorluk, güzel bir zorluk. Onları tabii ki mutlu etmemiz gerekiyor. Gerçekten oyuncuların psikolojileri de çok önemli. Oynayıp oynamamak onların için bazen mutlu veya mutsuz bütün hayatlarını etkileyebiliyor. O yüzden tabii ki formayı paylaştıracağız. Ben adaletli de olduğuma ve adaletli davrandığıma da inanıyorum. Öyle olmaya çalışıyorum. O yüzden Galatasaray'ın başarısı için en iyi kim yapacaksa, en iyi kim oynayacaksa gelip formayı alıp sahaya çıktığına hizmet edecek. Yunus bugün de çok bence sahanın en iyilerinden biriydi. Gerçekten maçın sonunda da çok yoruldu. Hem asist yaptı, hem oyun içerisinde hep topu taşıdı, oyunu çözdü, bloklar arası buluştu. Yunus sol kanatta da ne kadar iyi oynadığını da gösterdi bence. Hepimiz Yunus'u sağ kanat olarak görüyorduk, tek mevkili olarak görüyorduk ama sol kanatta da ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Bence Türk futbolu açısından sevindirici şeylerden biri de bu, milli takımda da yine girdi bu performansları vermeye çalıştı."

Basın toplantısının ardından futbolcu çıkışında basın mensupları Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un doğum gününü kutlayarak pasta kestiler.