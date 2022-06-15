Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurulu neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunda görev bölümü yapıldı. Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurulu neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunda görev bölümü yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulu ve şubelerdeki görev dağılımı şu şekilde: YÖNETİM KURULU BAŞKAN: Dursun Özbek İKİNCİ Başkan: Metin Öztürk BAŞKAN YARDIMCISI: Niyazi Yelkencioğlu BAŞKAN YARDIMCISI: Ahmet Cemal Özgörkey GENEL SEKRETER: Eray Yazgan MUHASİP ÜYE: Levent Yaz ŞUBELER ERKEK BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan KADIN BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova KADIN VOLEYBOL: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz ERKEK VOLEYBOL: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz YELKEN: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz KÜREK: Metin Öztürk, Rıza Morova SUTOPU: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz YÜZME: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz OTİZM YÜZME ŞUBESİ: Rıza Morova ATLETİZM: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil JUDO: Emir Aral, Dikran Gülmezgil BİNİCİLİK: Cemal Özgörkey BRİÇ: Mehmet Cibara ESPOR: Emir Aral SATRANÇ: Cansu Ak Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek — Haberler (@Haberler) June 11, 2022 Demirören Haber Ajansı / Spor Metin Öztürk Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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