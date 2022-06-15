Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurulu neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunda görev bölümü yapıldı.
Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurulu neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunda görev bölümü yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulu ve şubelerdeki görev dağılımı şu şekilde:YÖNETİM KURULUBAŞKAN: Dursun ÖzbekİKİNCİ Başkan: Metin ÖztürkBAŞKAN YARDIMCISI: Niyazi YelkencioğluBAŞKAN YARDIMCISI: Ahmet Cemal ÖzgörkeyGENEL SEKRETER: Eray YazganMUHASİP ÜYE: Levent Yaz
ŞUBELERERKEK BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can NatanKADIN BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran GülmezgilTEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza MorovaKADIN VOLEYBOL: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent YazERKEK VOLEYBOL: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent YazYELKEN: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara YılmazKÜREK: Metin Öztürk, Rıza MorovaSUTOPU: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara YılmazYÜZME: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara YılmazOTİZM YÜZME ŞUBESİ: Rıza MorovaATLETİZM: Rıza Morova, Dikran GülmezgilJUDO: Emir Aral, Dikran GülmezgilBİNİCİLİK: Cemal ÖzgörkeyBRİÇ: Mehmet CibaraESPOR: Emir Aral
SATRANÇ: Cansu Ak
Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek— Haberler (@Haberler) June 11, 2022
Demirören Haber Ajansı / Spor