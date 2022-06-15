Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu - Haberler

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Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da şubelerde görev yapacak isimler belli oldu

Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurulu neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunda görev bölümü yapıldı.

Galatasaray'da geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirilen olağanüstü seçim genel kurulu neticesinde yönetimi devralan 91. Yönetim Kurulunda görev bölümü yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yönetim kurulu ve şubelerdeki görev dağılımı şu şekilde:

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN: Dursun Özbek

İKİNCİ Başkan: Metin Öztürk

BAŞKAN YARDIMCISI: Niyazi Yelkencioğlu

BAŞKAN YARDIMCISI: Ahmet Cemal Özgörkey

GENEL SEKRETER: Eray Yazgan

MUHASİP ÜYE: Levent Yaz

ŞUBELER

ERKEK BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Can Natan

KADIN BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Dikran Gülmezgil

TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL: Levent Yaz, Mehmet Cibara, Rıza Morova

KADIN VOLEYBOL: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

ERKEK VOLEYBOL: Mehmet Cibara, Rıza Morova, Levent Yaz

YELKEN: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

KÜREK: Metin Öztürk, Rıza Morova

SUTOPU: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

YÜZME: Niyazi Yelkencioğlu, Bora Bahçetepe, Lara Yılmaz

OTİZM YÜZME ŞUBESİ: Rıza Morova

ATLETİZM: Rıza Morova, Dikran Gülmezgil

JUDO: Emir Aral, Dikran Gülmezgil

BİNİCİLİK: Cemal Özgörkey

BRİÇ: Mehmet Cibara

ESPOR: Emir Aral

SATRANÇ: Cansu Ak


Demirören Haber Ajansı / Spor

Metin Öztürk Dursun Özbek Galatasaray Spor Haberler

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