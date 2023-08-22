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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı Molde maçının kamp kadrosu belli oldu. Sürpriz şekilde Tete'yi kamp kadrosuna yazan sarı-kırmızılıların, kısa süre içerisinde futbolcuya geçici lisans çıkarması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Tete, henüz lisansı çıkmamasına rağmen kafilede yer aldı. Brezilyalı futbolcuya kısa süre içerisinde geçici lisans çıkarılması bekleniyor.

3 YILDIZ KADRODA YOK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, kırmızı kart cezalısı Lucas Torreira ve listeye bildirilmeyen Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Molde maçı kadrosu şöyle:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Galatasaray'ın Norveç yolculuğundan kareler:

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

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