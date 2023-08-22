Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Tete, henüz lisansı çıkmamasına rağmen kafilede yer aldı. Brezilyalı futbolcuya kısa süre içerisinde geçici lisans çıkarılması bekleniyor.

3 YILDIZ KADRODA YOK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, kırmızı kart cezalısı Lucas Torreira ve listeye bildirilmeyen Hakim Ziyech kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Molde maçı kadrosu şöyle:

Galatasaray'ın Norveç yolculuğundan kareler: