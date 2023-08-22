Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunda büyük sürpriz! Yeni transfer listeye yazıldı
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacağı Molde maçının kamp kadrosu belli oldu. Sürpriz şekilde Tete'yi kamp kadrosuna yazan sarı-kırmızılıların, kısa süre içerisinde futbolcuya geçici lisans çıkarması bekleniyor.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılıların yıldızı Tete, henüz lisansı çıkmamasına rağmen kafilede yer aldı. Brezilyalı futbolcuya kısa süre içerisinde geçici lisans çıkarılması bekleniyor.
3 YILDIZ KADRODA YOK
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Wilfried Zaha, kırmızı kart cezalısı Lucas Torreira ve listeye bildirilmeyen Hakim Ziyech kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın Molde maçı kadrosu şöyle:
Galatasaray'ın Norveç yolculuğundan kareler: