Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? İşte ünlü yorumcuların görüşleri

Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi,Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Galatasaray'ın 2. golü öncesinde faul var mı?

Bülent Yıldırım: Bu faulun gerçekleşip, gerçekleşmemediğinden bağımsız olarak top oyun dışı olduğu için taç atışından gelen yeni bir fazdır. Dolayısıyla burada faul olup olmaması video hakem tekniği açısından golü de bağlamaz. Burada Sane küçük bir temasta bulunuyor. Sonraki açıda ise çok etkisiz bir temas olduğu gözüküyor. Bu tamamiyle hakemin vereceği bir karar. Buradan net faul ve değil denmez. O yüzden devama saygı duyarım.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda çok farklı fikirler çıkabilir. Ben devam demişse hakem devamın kabul görmesi gerektiği fikrindeyim.

Bahattin Duran: Ben burada hakem kararına saygı duyuyorum ama faul verse daha doğru diyorum.

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS

Görüntü: beIN SPORTS