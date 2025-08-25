Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? İşte ünlü yorumcuların görüşleri

Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? İşte ünlü yorumcuların görüşleri
Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yendi. Maçın ardından yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. 2. gol öncesindeki Leroy Sane pozisyonunu değerlendiren yorumcular farklı görüşler dile getirdi.

Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un Trio ekibi,Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Galatasaray'ın 2. golü öncesinde faul var mı?

Bülent Yıldırım: Bu faulun gerçekleşip, gerçekleşmemediğinden bağımsız olarak top oyun dışı olduğu için taç atışından gelen yeni bir fazdır. Dolayısıyla burada faul olup olmaması video hakem tekniği açısından golü de bağlamaz. Burada Sane küçük bir temasta bulunuyor. Sonraki açıda ise çok etkisiz bir temas olduğu gözüküyor. Bu tamamiyle hakemin vereceği bir karar. Buradan net faul ve değil denmez. O yüzden devama saygı duyarım.

Deniz Çoban: Bu pozisyonda çok farklı fikirler çıkabilir. Ben devam demişse hakem devamın kabul görmesi gerektiği fikrindeyim.

Bahattin Duran: Ben burada hakem kararına saygı duyuyorum ama faul verse daha doğru diyorum.

Galatasaray'ın golünden önce faul var mı? İşte ünlü yorumcuların görüşleriGörüntü: beIN SPORTS

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Ülkemizde artık en ufak temasta oyunu kesmeyen ikili mücadelelerde kendi yere atana düdük çalmayan, özellikle faul ve penaltı almak isteyene taviz vermeyen hakemler yönetsin. Avrupa'da bu kafayla rezil olmaya devam ederiz. Tabii ki bu standart tüm takımlara uygulansın.

Haber YorumlarıBir SeS:

yani yine emek hırsızlığı öyle mi vetönün biçleri

Haber YorumlarıDurmus kavas:

3.0 degil 4.0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
