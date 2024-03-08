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Galatasaray'ın Alman sol bek Derrick Köhn, Çaykur Rizespor maçında ilk golünü attı

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Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Derrick Köhn, Çaykur Rizespor maçında attığı golle ilk gol sevincini yaşadı. Köhn, maçın 9. dakikasında ceza yayı içinden gelişine vurduğu topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

Galatasaray'ın Alman sol bek Derrick Köhn, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Rams Park'ta Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Alman futbolcu Derrick Köhn kaydetti. Maçın 9. dakikasında Dries Mertens'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştığı topa ceza yayı içinde gelişine vuran Köhn meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı.

Geçtiğimiz transfer döneminde Alman temsilcisi Hannover 96'dan transfer olan 25 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attı.

Maça 11'de başlayan Derrick Köhn, 90 dakikada oynadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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