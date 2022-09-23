Galatasaray'da gece yarısı bomba etkisi yaratan haber! Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı

Galatasaray'da tüm Florya'da kısa sürede gündem haline gelecek bir olay yaşandı. Sarı kırmızılıların yeni transferi Icardi'nin hem eşi hem de menajeri Wanda Nara, Icardi'den ayrıldı. Nara'nın daha önce Icardi için terk ettiği eşi Maxi Lopez'i yeniden takibe alması gözden kaçmadı.

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin çalkantılı özel hayatı, aynı hızda ilerlemeye devam ediyor. Daha önce takım arkadaşının eşi Wanda Nara ile ilişkiye başlaması çok konuşulan Icardi, takım arkadaşına ihanetle suçlanmıştı. Icardi ile Wanda Nara'nın bir dargın bir barışık ilişkileri ise bugün resmen noktalandı. Nara'nın eski eşi Lopez'i yeniden takibe alması ise gözlerden kaçmadı.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA YAYINLADI

Wanda Nara, kişisel Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Nara, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu. Wanda Nara'nın sözleri şu şekilde: "Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim. Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

İKİLİ ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

2021'in son aylarında Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldatmış ve bu olayın ardından Nara, eşinden ayrıldığını duyurmuştu. Ancak bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medyadan eşinden özür dilerken ikili yeniden bir araya gelmişti. Bu olayın ardından Wanda Nara'nın da Mauro Icardi'yi özel korumasıyla aldattığı Arjantin basınında konuşulmuştu.