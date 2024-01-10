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Galatasaray'da Sacha Boey, Sivasspor maçında forma giyemeyecek

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Galatasaray'da dizinde ağrı hisseden Fransız futbolcu Sacha Boey, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynanacak EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray'da dizinde ağrı hisseden Fransız futbolcu Sacha Boey, Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda oynanacak EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son idmanda dizinde ağrı hissettiğini ifade eden Sacha Boey'in tedbir amacıyla Sivas'a götürülmediği bildirildi.

EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Sacha Boey Sivasspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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