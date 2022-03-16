Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha...
AA - Serdal Kalaycı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler."
AA / Serdal Kalaycı - Spor