Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha... - Haberler

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha...

AA - Serdal Kalaycı - Spor
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Umarım takımımız Barcelona maçında Ali Sami Yen'de yazılan destanlara bir destan daha, bir başarılı sonuç daha ekler."

AA / Serdal Kalaycı - Spor

Burak Elmas, Galatasaray, Barcelona, Spor, Haberler

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