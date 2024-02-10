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Galatasaray, Başakşehir'i 2-0 Yendi

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Başakşehir karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın Lima'yı çalımladıktan sonra sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

31. dakikada Dries Mertens'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Volkan'ın sağından filelerle buluştu. 2-0

34. dakikada Lima'nın sağ taraftan ortasında Emirhan İlkhan'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

37. dakikada Barış'ın sol taraftan içeri çevirdiği topta Mertens'in penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan gole izin vermedi.

41. dakikada Emirhan İlkhan'ın ara pasına hareketlenen Kemen'in ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda kaleci Muslera üzerine gelen topu kornere çeldi.

Hakemler: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Zaha, Köhn, Tete, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Ndombele, Vinicius

Teknik Direktör: Okan Buruk

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Ba, Opoku, Lima, Josef, Deniz Türüç, Emirhan İlkhan, Kemen, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Muhammed Şengezer, Serdar Gürler, Aleksic, Davidson, Keny, Abeid, Mahmut Tekdemir, Hamza Güreler, Berkay Aydoğmuş

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 25), Mertens (dk. 31) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mertens (Galatasaray) Josef de Souza (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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