Canlı anlatım! RAMS Park'ta gol yağmuru var

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.30'da başladı. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalıyor. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Belçikalı Lawrence Visser oturuyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Trendyol Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 21 galibiyet, 5 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 68 puan topladı. Yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bir maç fazlasıyla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı 26 müsabakada 9 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, 33 puan topladı. Galatasaray, Antalyaspor ile sezonun ilk yarısında yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı. Ligin 9. haftasındaki mücadelede Mauro Icardi 2, Victor Osimhen ise 1 gol attı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Alvaro Morata, Barış Alper, Osimhen.

Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Emrecan Uzunhan, Kaluzinski, Erdal Rakip, Soner, Safuri, Larsson, Van de Streek.

CANLI ANLATIM

45+4 GOOOLLL! Galatasaray 3-0 Antalyaspor (Victor Osimhen)

45' GOOOLLL! Galatasaray 2-0 Antalyaspor (Alvaro Morata)

43' Galatasaray, VAR incelemesinin ardından PENALTI kazandı.

41' Kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

40' Davinson Sanchez, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi. Savunmada Kaluzinski araya girerek topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

36' Erdal Rakip, orta alanda Morata'ya faul yaptı.

35' İlk yarıda son 10 dakikalık bölüme girdik.

33 ' Kullanılan köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

32' Sara'nın ceza yayı solundan çektiği şutta top, savunmada Veysel'e çarparak dışarı gitti. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

31' Osimhen, ligde 18. golünü kaydetti.

30' Davinson Sanchez'in orta alanın sağında topu kazanıp Barış Alper'e yerden gönderdi. Barış Alper, bekletmeden ceza sahası sağında bulunan Morata'ya pasını aktardı. Morata, çizgiye inerek arka direğe çevirdi. Osimhen, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

30' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 Antalyaspor (Victor Osimhen)

25' DİREKTEN DIŞARIYA! Sara, sol kanattan arka direğe ortaladı Barış Alper, arka direkte topu ceza sahasına çevirdi. Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı gitti.

23' Gabriel Sara, ceza yayının solundan sol ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak bir kez daha farklı şekilde dışarı gitti.

22' Frankowski, ceza yayı gerilerinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Top farklı şekilde dışarı gitti.

20' Kullanılan serbest vuruşta Antalyaspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

19' Barış Alper, rakip yarı alanın sağında Van de Streek'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

18' Frankowski'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti. Antalyaspor, kale vuruşu kullanacak.

17' Mücadelenin bu dakikasında Galatasaray %68-%32 Antalyaspor topa hakim.

15' Köşe vuruşu öncesi Antalyasporlu oyuncular hakem Ozan Ergün'e penaltı itirazlarında bulundu. Karşılaşmanın hakemi, oyunun kornerle devam etmesini istedi.

14' Kullanılan serbest vuruşta Sara, ceza sahasında topu karşıladı. Ceza yayına seken topta Safuri, topu ceza sahasına yükseltti. Bünyamin'in ceza sahasında yaptığı vuruşta top Davinson'dan sekerek dışarı çıktı. Antalyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. 13' Safuri, rakip ceza yayının solunda Davinson Sanchez'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Antalyaspor, serbest vuruş kullanacak. 11' Kaluzinski, orta alanın solunda Torreira'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. 10' TEHLİKELİ ATAK! Frankowski'nin Abdülkerim Bardakcı'ya verdiği geri pasta Abdülkerim, topu sektirdi ve araya Soner girdi ancak Abdülkerim hatasını telafi ederek topu dışarı gönderdi. Antalyaspor, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

9' Emrecan, orta alandan sol kanatta koşu yapan Van de Streek'e uzun bir top gönderdi ancak top dışarı çıktı. Galatasaray, orta alanın solundan taç atışı kullanacak.

7' Bünyamin, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Soner topa hamle yapmak istedi ancak top doğrudan dışarı çıktı.

5' Morata, ceza sahası sağından kale sahasına çevirdi. Osimhen'den önce Bünyamin araya girerek tehlikeyi önledi.

3' Kullanılan köşe vuruşunda Osimhen'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

2' Frankowski, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Thalisson araya girerek topu dışarı gönderdi. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

1' İlk düdük çaldı.