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Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu
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Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için hem kulübü Milan hem de İspanyol golcüyle her konuda anlaşma sağladı. 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a gelmesi beklenen 32 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılılardaki sözleşme detayları da belli oldu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata'nın transferi için hem İtalyan kulübü hem de İspanyol forvet ile anlaşmaya vardı. Öte yandan söz konusu transferin detayları da belli oldu.

MORATA'YA 6 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi. Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinin detayında ise, Galatasaray'ın 8 milyon euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ifade edildi ve Galatasaray'ın hem oyuncuyla hem de Milan ile anlaştığı kaydedildi.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre

de satın alma opsiyonu zorunlu ve bunun bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a getirerek transferi bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Atletico Madrid'den sezon başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan İspanyol golcü, Çizme'de beklenen grafiği yakalayamadı. Alvaro Morata, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maça çıktı. Morata, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 2 asist yaptı.

Galatasaray'a hayırlı olsun: Alvaro Morata'nın sözleşme detayları belli oldu

AVRUPA'NIN DEV KULÜPLERİNDE OYNADI

Getafe, Atletico Madrid ve Real Madrid altyapılarında oynayan Morata, Real Madrid'de profesyonel oldu. Ardından 20 miyon euro'ya Juventus'a transfer oldu ve buradaki başarılı performansının ardından 2 sezon sonra 30 milyon euro'luk geri dönüş maddesinin aktif edilmesiyle Real Madrid'e geri döndü. 2017 yazında ise 66 milyon euro karşılığı Chelsea'ye gitti.

İngiliz futboluna adapte olmakta zorlanan Morata, toplamda 51 milyon euro bedelle Atletico Madrid'e, çocukluk kulübüne geri döndü. Atletico Madrid, 2 sezon boyunca toplam 20 milyon euro karşılığı Juventus'a kiraladı. 2022'de döndüğü Atletico Madrid'de geçirdiği 2 sezonun ardından bu yaz 13 milyon euro karşılığı Milan'a transfer olmuştu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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