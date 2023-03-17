Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı 7 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş maçları yapıldı ve çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

Gent ( Belçika ), Fiorentina ( İtalya ), Lech Poznan (Polonya), Basel (İsviçre), West Ham United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda), Nice (Fransa) ve Anderlecht ( Belçika ) çeyrek finale kaldı.

İlk karşılaşmada İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, rövanş maçında da rakibine 4-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Medipol Başakşehir, dün ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika temsilcisi Gent'e 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etmişti.

Son 16 turu rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Fiorentina (İtalya) 1-4 (0-1)

Djurgarden (İsveç)-Lech Poznan (Polonya) 0-3 (0-2)

Slovan Bratislava (Slovakya)-Basel (İsviçre) 2-2 (2-2) (Basel, penaltılarla çeyrek finale çıktı)

West Ham United (İngiltere)-AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) 4-0 (2-0)

AZ Alkmaar (Hollanda)-Lazio (İtalya) 2-1 (2-1)

Nice (Fransa)-Sheriff (Moldova) 3-1 (1-0)

Villarreal (İspanya)-Anderlecht (Belçika) 0-1 (1-1)