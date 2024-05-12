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Futbol: Trendyol Süper Lig'de görünüm

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Lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu. Trabzonspor, RAMS Başakşehir, Beşiktaş ve Hatayspor da haftayı galibiyetle kapattı. Küme düşme hattındaki takımlar da galip geldi. 37. haftada Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftası bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Lider Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 90. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti ve takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı son 2 haftaya girilirken korudu. Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u 3-0 yendi.

Ligde üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederken, dördüncü sıradaki RAMS Başakşehir de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi. Beşinci sıradaki Beşiktaş ise deplasmanda Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı ve Başakşehir ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.

Küme düşme hattındaki takımlar haftayı galibiyetle kapattı

Küme düşme hattındaki ekiplerden Siltaş Yapı Pendikspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederken, Atakaş Hatayspor da evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Haftaya küme düşme hattında giren Gaziantep FK ise deplasmanda Adana Demirspor'u 6-1 yenerek, puanını 38'e yükseltti ve düşme hattından çıkmayı başardı. Galatasaray'a 3-2 kaybeden VavaCars Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı ve düşme hattına girdi.

36 puanlı Pendikspor 19'uncu, 37 puanlı Hatayspor 18'inci, aynı puana sahip VavaCars Fatih Karagümrük ise 17. sırada yer alıyor.

Sonuçlar

Süper Lig'de 36. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor: 3-0

Trabzonspor-İstanbulspor: 3-0

VavaCars Fatih Karagümrük- Galatasaray : 2-3

TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor: 3-0

Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK: 1-6

EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir: 0-1

Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor: 3-1

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 1-1

Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Puan durumu

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Ligde 36. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.GALATASARAY36323189246599
2.FENERBAHÇE36296192316193
3.TRABZONSPOR361941364481661
4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ361771251401158
5.BEŞİKTAŞ36167134943655
6.KASIMPAŞA36157146064-452
7.CORENDON ALANYASPOR361214105148350
8.ÇAYKUR RİZESPOR36147154856-849
9.EMS YAPI SİVASSPOR361212124252-1048
10.BITEXEN ANTALYASPOR361112134147-645
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR361014125153-244
12.YILPORT SAMSUNSPOR36119164048-842
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR361111144153-1241
14.TÜMOSAN KONYASPOR36913143748-1140
15.MKE ANKARAGÜCÜ36815134448-439
16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ36108184656-1038
17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK36910174548-337
18.ATAKAŞ HATAYSPOR36813154150-937
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3699184272-3036
20.İSTANBULSPOR3647252671-4516
Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3'er puanı silinmiştir.

37. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak

Süper Lig'de 37. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

TFF'nin henüz programını açıklamadığı 37. haftada şu maçlar yapılacak:

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük

Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa

Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor

Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor

RAMS Başakşehir-Trabzonspor

Galatasaray-Fenerbahçe

İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor

Kaynak: AA / Spor

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