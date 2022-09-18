Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Toplu sonuç

Spor Haberleri

Futbol: Toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 5 hafta sona erdi.

TFF 2. Lig'de 5 hafta sona erdi.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Bitexen Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-2

Arnavutköy Belediyespor- Tarsus İdmanyurdu : 0-1

Somaspor-Esenler Erokspor: 2-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3

Bursaspor-Sivas Belediyespor: 6-0

Hes İlaç Afyonspor-Çorum FK: 2-1

Şanlıurfaspor-Ankaraspor: 0-0

Menemen FK-İnegölspor: 2-1

Isparta 32 Spor-Bayburt Özel İdare: 1-0

Kırmızı Grup:

Silahtaroğlu Vanspor FK-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3-1

Etimesgut Belediyespor-Pazarspor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 1-0

Ankara Demirspor-Uşakspor: 1-1

Kırşehir FK-Sarıyer: 1-1

Serik Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor: 1-1

Kocaelispor-Bucaspor 1928: 1-1

İskenderunspor-Adıyaman FK: 1-0

Diyarbekirspor-1461 Trabzon FK: 1-2

TECO Karacabey Belediyespor-Fethiyespor: 2-1

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Tarsus İdmanyurdu Ankara Demirspor Şanlıurfaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title