Futbol: Toplu sonuç
Spor Haberleri
TFF 2. Lig'de 5 hafta sona erdi.
TFF 2. Lig'de 5 hafta sona erdi.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Bitexen Düzcespor-Anagold 24Erzincanspor: 0-2
Arnavutköy Belediyespor- Tarsus İdmanyurdu : 0-1
Somaspor-Esenler Erokspor: 2-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 3-3
Bursaspor-Sivas Belediyespor: 6-0
Hes İlaç Afyonspor-Çorum FK: 2-1
Şanlıurfaspor-Ankaraspor: 0-0
Menemen FK-İnegölspor: 2-1
Isparta 32 Spor-Bayburt Özel İdare: 1-0
Kırmızı Grup:
Silahtaroğlu Vanspor FK-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor: 3-1
Etimesgut Belediyespor-Pazarspor: 2-0
GMG Kastamonuspor-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 1-0
Ankara Demirspor-Uşakspor: 1-1
Kırşehir FK-Sarıyer: 1-1
Serik Belediyespor-Weecoins Kırklarelispor: 1-1
Kocaelispor-Bucaspor 1928: 1-1
İskenderunspor-Adıyaman FK: 1-0
Diyarbekirspor-1461 Trabzon FK: 1-2
TECO Karacabey Belediyespor-Fethiyespor: 2-1