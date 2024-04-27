Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

TFF 3. Lig'de son hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla gruplarda şampiyon olan Kepezspor, TPAO Batman Petrolspor, Karaköprü Belediyespor ve Bitexen Adana 1954, TFF 2. Lig'e yükseldi.

Ligde 4 grupta da son hafta karşılaşmaları oynandı. 1. Grup'ta Kepezspor, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 sezonu birincilikle tamamlayarak 2. Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

1. Grup'ta Gümüşhane Sportif Faaliyetler, Malatya Arguvanspor, Tarsus İdman Yurdu, 2. Grup'ta Hacettepe 1945, Amber Çay Eynesil Belediyespor, Sapanca Gençlikspor, 3. Grup'ta Darıca Gençlerbirliği, Akhisarspor, Sivas Dört Eylül, 4. Grup'ta ise Siirt İl Özel İdaresi, İdaş Çatalcaspor ve Sultanbeyli Belediyspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

2. Lig'e yükselmek için play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler de belli oldu. Gruplarını ikinci sırada bitiren 1. Grup'ta Aliağa Futbol, 2. Grup'ta Çimentaş Elazığspor, 3 Grup'ta Merkür Jet Erbaaspor, 4. Grup'ta ise Sebat Gençlikspor play-off 3. turunda mücadele edecek.

3. Lig'de play-off 1. tur eşleşmeleri şöyle:

1. Grup:

Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor

52 Orduspor-İnegöl Kafkasspor

2. Grup:

Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi

Turgutluspor-Efeler 09

3. Grup:

Silivrispor-Belediye Kütahyaspor

Bornova 1877 Sportif Faailyetler-Kuşadasıspor

4. Grup:

Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırım

Tokat Belediye Plevne-Armoni Alanya Kestelspor

Sonuçlar ve puan durumu

3. Lig'de son hafta maçlarında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle oluştu:

1. Grup:

Aliağa-Kırıkkalegücü: 6-3

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kepezspor: 2-4

Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor: 1-0

Mardin 1969-İnegöl Kafkasspor: 4-2

Tarsus İdman Yurdu-Karabük İdmanyurdu: 1-1

Malatya Arguvanspor-Talasgücü Belediyespor: 3-4

Artvin Hopaspor-52 Orduspor: 0-1

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.KEPEZ SPOR FUTBOL 28 22 4 2 67 18 49 70 2.ALİAĞA FUTBOL 28 19 9 0 60 18 42 66 3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 28 15 7 6 40 25 15 52 4.52 ORDUSPOR 28 14 7 7 40 28 12 49 5.İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 28 13 8 7 37 30 7 47 6.EDİRNESPOR 28 13 5 10 45 28 17 44 7.MARDİN 1969 28 12 5 11 40 34 6 41 8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ 28 10 8 10 41 31 10 38 9.KARABÜK İDMANYURDU SPOR 28 10 5 13 27 44 -17 35 10.ARTVİN HOPASPOR 28 9 7 12 33 29 4 34 11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 28 10 4 14 34 45 -11 34 12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SPOR KULÜBÜ 28 8 5 15 31 42 -11 29 13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 28 4 10 14 25 49 -24 22 14.MALATYA ARGUVAN SPOR KULÜBÜ 28 3 4 21 21 57 -36 13 15.TARSUS İDMAN YURDU 28 2 4 22 20 83 -63 10

2. Grup:

Kemerkent Bulvarspor-Kelkit Hürriyetspor: 3-2

Turgutluspor-TPAO Batman Petrolspor: 2-3

Pazarspor-Ergene Velimeşespor: 1-1

Amasyaspor-Silifke Belediyespor: 2-0

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Çimentaş Elazığspor: (Amber Çay Eynesil Belediyespor sahaya çıkmadı)

Sapanca Gençlikspor-Karşıyaka: (Sapanca Gençlikspor sahaya çıkmadı)

Hacettepe 1945-Anadolu Üniversitesi: 0-1

Not: TFF, Elazığspor ve Karşıyaka'yı rakipleri sahaya çıkmadığı için hükmen 3-0 galip ilan edecek.

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.TPAO BATMAN PETROL SPOR 28 17 9 2 54 19 35 60 2.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 27 15 10 2 38 20 18 55 3.KARŞIYAKA 27 16 4 7 54 33 21 52 4.TURGUTLUSPOR 28 14 5 9 42 35 7 47 5.EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 28 13 8 7 41 38 3 47 6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 28 11 6 11 34 33 1 39 7.SİLİFKE BELEDİYE SPOR 28 10 4 14 29 39 -10 34 8.PAZARSPOR 28 9 6 13 28 33 -5 33 9.AMASYASPOR FUTBOL KULÜBÜ 28 8 9 11 26 32 -6 33 10.KEMERKENT BULVARSPOR 28 8 9 11 26 31 -5 33 11.ERGENE VELİMEŞE SPOR 28 8 8 12 29 35 -6 32 12.KELKİT HÜRRİYET SPOR KULÜBÜ 28 8 7 13 28 35 -7 31 13.HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ 28 8 5 15 25 32 -7 29 14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYE SPOR 27 8 3 16 23 46 -23 27 15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 27 6 5 16 30 46 -16 23

3. Grup:

Kuşadasıspor-Onvo Ağrı 1970: 1-0

Darıca Gençlerbirliği-Akhisarspor: 2-0

Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor: 1-0

Büyükçekmece Tepecikspor-Silivrispor: 0-1

Bornova 1877-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 2-1

Fatsa Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 0-1

Sivas Dört Eylül-Karaköprü Belediyespor: 1-1

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 28 17 9 2 51 24 27 60 2.MERKÜR JET ERBAASPOR 28 16 9 3 55 21 34 57 3.SİLİVRİSPOR 28 14 9 5 38 22 16 51 4.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 28 15 5 8 47 33 14 50 5.KUŞADASISPOR 28 12 9 7 36 28 8 45 6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 28 11 11 6 40 25 15 44 7.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR 28 10 9 9 29 30 -1 39 8.ONVO AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ 28 10 9 9 36 35 1 39 9.FATSA BELEDİYESPOR 28 9 10 9 24 27 -3 37 10.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 28 8 5 15 29 34 -5 29 11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 28 7 7 14 25 30 -5 28 12.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 28 6 10 12 18 38 -20 28 13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 28 6 7 15 18 33 -15 25 14.AKHİSARSPOR 28 5 4 19 25 67 -42 19 15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL 28 5 5 18 22 46 -24 17

4. Grup:

Orduspor 1967-Siirt İl Özel İdaresi: 3-1

Armoni Alanya Kestelspor-Sultanbeyli Belediyespor: 1-1

Muş 1984 Muşspor-Güneş Holding Çankaya: 1-1

23 Elazığ FK-Sebat Gençlikspor: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Bitexen Adana 1954: 2-1

İdaş Çatalcaspor-Tokat Plevnespor: 1-2

Bursa Yıldırımspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0