Futbol: Spor Toto Süper Lig - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Spor Toto Süper Lig

AA - Süha Gür - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: ÜlkerHakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Kemal YılmazFenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar DursunVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen,...

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ali Saygın Ögel, Kemal Yılmaz

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Gustavo, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Rossi, Serdar Dursun

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Biraschi, Burak Bekaroğlu, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bistrovic, Emre Mor, Borini, Ahmed Musa, Pesic

Sarı kart: Dk. 14 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük )

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile VavaCars Fatih Karagümrük arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

4. dakikada Nazım Sangare'nin kaptığı topu ceza yayı üstünde önünde bulan Osayi-Samuel bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı önledi.

23. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Borini'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında altıpasın solunda topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde topa yükselen Serdar Dursun'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40. dakikada Pesic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı direk dibinde son anda kornere tokatladı.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

AA / Süha Gür - Spor

İrfan Can Kahveci, Fatih Karagümrük, Ferdi Kadıoğlu, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title