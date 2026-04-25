Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Nesine 2. Lig'de normal sezonun perdesi kapandı.

Kırmızı Grup'ta 34. ve son hafta maçlarının ardından play-off bileti alan son takım, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor oldu.

Lider Bursaspor'un 1. Lig'e yükseldiği grupta Mardin 1969 Spor, Muşspor ve Aliağa Futbol, play-off oynama hakkı elde etmişti. Grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yanı sıra Adanaspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

Beyaz Grup'ta ise 38. ve son hafta karşılaşmalarının ardından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, play-off bileti aldı.

Zirvedeki Batman Petrolspor'un adını 1. Lig'e yazdırdığı grupta Muğlaspor, Seza Çimento Elazığspor ve Adana 01 FK, play-off'u garantilemişti. Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor ise lige veda etmişti.

2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

O G B M A Y AV P 1.BURSASPOR 34 25 5 4 87 19 68 80 2.MARDİN 1969 SPOR 34 22 5 7 67 25 42 71 3.MUŞSPOR 34 21 7 6 82 35 47 70 4.ALİAĞA FUTBOL 34 21 6 7 81 32 49 69 5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR 34 21 4 9 82 33 49 67 6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR 34 18 9 7 70 36 34 63 7.GÜZİDE GEBZESPOR 34 16 10 8 56 31 25 58 8.MENEMEN FK 34 15 6 13 57 51 6 51 9.ANKARA DEMİRSPOR 34 14 7 13 47 47 0 49 10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR 34 11 14 9 52 38 14 47 11.KCT 1461 TRABZON FK 34 13 8 13 54 51 3 47 12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 34 13 7 14 40 36 4 46 13.FETHİYESPOR 34 11 11 12 52 41 11 44 14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR 34 9 9 16 44 49 -5 36 15.SOMASPOR 34 8 6 20 41 68 -27 30 16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 33 4 3 26 22 97 -75 12 17.ADANASPOR 34 3 1 30 17 159 -142 1 18.YENİ MALATYASPOR 33 0 2 31 8 111 -103 -52

NOT: Yeni Malatyaspor'a 54, Adanaspor'a 9 ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

O G B M A Y AV P 1.BATMAN PETROLSPOR 36 25 8 3 86 33 53 83 2.MUĞLASPOR 36 21 9 6 51 19 32 72 3.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 36 21 6 9 82 37 45 69 4.ADANA 01 FK 36 19 10 7 55 35 20 67 5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 36 19 8 9 63 43 20 65 6.MKE ANKARAGÜCÜ 36 18 9 9 52 41 11 63 7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR 36 16 12 8 67 44 23 60 8.İSKENDERUNSPOR 36 16 8 12 50 44 6 56 9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI 36 13 15 8 45 35 10 54 10.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 36 13 13 10 64 54 10 52 11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 36 15 6 15 55 49 6 51 12.GMG KASTAMONUSPOR 36 11 9 16 44 56 -12 42 13.KARACABEY BELEDİYESPOR 36 11 8 17 46 55 -9 41 14.ALTINORDU 36 8 11 17 33 59 -26 35 15.MERKÜR JET ERBAASPOR 36 10 7 19 40 61 -21 34 16.BEYKOZ ANADOLUSPOR 36 8 6 22 37 66 -29 30 17.KEPEZSPOR 36 5 8 23 33 78 -45 23 18.KARAMAN FK 36 4 9 23 30 86 -56 21 19.BUCASPOR 1928 36 4 8 24 38 76 -38 17

NOT: Bucaspor 1928 ile Merkür Jet Erbaaspor'a 3'er puan silme cezası verildi.