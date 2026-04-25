Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm

Ligde normal sezon maçları tamamlandı - Kırmızı Grup'ta AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Beyaz Grup'ta ise Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, play-off bileti alan son takımlar oldu

Nesine 2. Lig'de normal sezonun perdesi kapandı.

Kırmızı Grup'ta 34. ve son hafta maçlarının ardından play-off bileti alan son takım, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor oldu.

Lider Bursaspor'un 1. Lig'e yükseldiği grupta Mardin 1969 Spor, Muşspor ve Aliağa Futbol, play-off oynama hakkı elde etmişti. Grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yanı sıra Adanaspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.

Beyaz Grup'ta ise 38. ve son hafta karşılaşmalarının ardından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, play-off bileti aldı.

Zirvedeki Batman Petrolspor'un adını 1. Lig'e yazdırdığı grupta Muğlaspor, Seza Çimento Elazığspor ve Adana 01 FK, play-off'u garantilemişti. Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor ise lige veda etmişti.

2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Kırmızı Grup

OGBMAYAVP
1.BURSASPOR34255487196880
2.MARDİN 1969 SPOR34225767254271
3.MUŞSPOR34217682354770
4.ALİAĞA FUTBOL34216781324969
5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR34214982334967
6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR34189770363463
7.GÜZİDE GEBZESPOR341610856312558
8.MENEMEN FK34156135751651
9.ANKARA DEMİRSPOR34147134747049
10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR341114952381447
11.KCT 1461 TRABZON FK34138135451347
12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR34137144036446
13.FETHİYESPOR3411111252411144
14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR3499164449-536
15.SOMASPOR3486204168-2730
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU3343262297-7512
17.ADANASPOR34313017159-1421
18.YENİ MALATYASPOR3302318111-103-52
NOT: Yeni Malatyaspor'a 54, Adanaspor'a 9 ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'na 3 puan silme cezası verildi.

Beyaz Grup

OGBMAYAVP
1.BATMAN PETROLSPOR36258386335383
2.MUĞLASPOR36219651193272
3.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR36216982374569
4.ADANA 01 FK361910755352067
5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR36198963432065
6.MKE ANKARAGÜCÜ36189952411163
7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR361612867442360
8.İSKENDERUNSPOR36168125044656
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI361315845351054
10.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR3613131064541052
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR36156155549651
12.GMG KASTAMONUSPOR36119164456-1242
13.KARACABEY BELEDİYESPOR36118174655-941
14.ALTINORDU36811173359-2635
15.MERKÜR JET ERBAASPOR36107194061-2134
16.BEYKOZ ANADOLUSPOR3686223766-2930
17.KEPEZSPOR3658233378-4523
18.KARAMAN FK3649233086-5621
19.BUCASPOR 19283648243876-3817
NOT: Bucaspor 1928 ile Merkür Jet Erbaaspor'a 3'er puan silme cezası verildi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
