Futbol: Nesine 2. Lig'de görünüm
Ligde normal sezon maçları tamamlandı - Kırmızı Grup'ta AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor, Beyaz Grup'ta ise Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, play-off bileti alan son takımlar oldu
Nesine 2. Lig'de normal sezonun perdesi kapandı.
Kırmızı Grup'ta 34. ve son hafta maçlarının ardından play-off bileti alan son takım, AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor oldu.
Lider Bursaspor'un 1. Lig'e yükseldiği grupta Mardin 1969 Spor, Muşspor ve Aliağa Futbol, play-off oynama hakkı elde etmişti. Grupta maçlara çıkmayan Yeni Malatyaspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu'nun yanı sıra Adanaspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.
Beyaz Grup'ta ise 38. ve son hafta karşılaşmalarının ardından Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, play-off bileti aldı.
Zirvedeki Batman Petrolspor'un adını 1. Lig'e yazdırdığı grupta Muğlaspor, Seza Çimento Elazığspor ve Adana 01 FK, play-off'u garantilemişti. Bucaspor 1928, Karaman FK, Kepezspor ve Beykoz Anadoluspor ise lige veda etmişti.
2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Kırmızı Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BURSASPOR
|34
|25
|5
|4
|87
|19
|68
|80
|2.MARDİN 1969 SPOR
|34
|22
|5
|7
|67
|25
|42
|71
|3.MUŞSPOR
|34
|21
|7
|6
|82
|35
|47
|70
|4.ALİAĞA FUTBOL
|34
|21
|6
|7
|81
|32
|49
|69
|5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR
|34
|21
|4
|9
|82
|33
|49
|67
|6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR
|34
|18
|9
|7
|70
|36
|34
|63
|7.GÜZİDE GEBZESPOR
|34
|16
|10
|8
|56
|31
|25
|58
|8.MENEMEN FK
|34
|15
|6
|13
|57
|51
|6
|51
|9.ANKARA DEMİRSPOR
|34
|14
|7
|13
|47
|47
|0
|49
|10.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|34
|11
|14
|9
|52
|38
|14
|47
|11.KCT 1461 TRABZON FK
|34
|13
|8
|13
|54
|51
|3
|47
|12.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|34
|13
|7
|14
|40
|36
|4
|46
|13.FETHİYESPOR
|34
|11
|11
|12
|52
|41
|11
|44
|14.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR
|34
|9
|9
|16
|44
|49
|-5
|36
|15.SOMASPOR
|34
|8
|6
|20
|41
|68
|-27
|30
|16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|33
|4
|3
|26
|22
|97
|-75
|12
|17.ADANASPOR
|34
|3
|1
|30
|17
|159
|-142
|1
|18.YENİ MALATYASPOR
|33
|0
|2
|31
|8
|111
|-103
|-52
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BATMAN PETROLSPOR
|36
|25
|8
|3
|86
|33
|53
|83
|2.MUĞLASPOR
|36
|21
|9
|6
|51
|19
|32
|72
|3.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR
|36
|21
|6
|9
|82
|37
|45
|69
|4.ADANA 01 FK
|36
|19
|10
|7
|55
|35
|20
|67
|5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR
|36
|19
|8
|9
|63
|43
|20
|65
|6.MKE ANKARAGÜCÜ
|36
|18
|9
|9
|52
|41
|11
|63
|7.SULTAN SU İNEGÖLSPOR
|36
|16
|12
|8
|67
|44
|23
|60
|8.İSKENDERUNSPOR
|36
|16
|8
|12
|50
|44
|6
|56
|9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|36
|13
|15
|8
|45
|35
|10
|54
|10.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|36
|13
|13
|10
|64
|54
|10
|52
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|36
|15
|6
|15
|55
|49
|6
|51
|12.GMG KASTAMONUSPOR
|36
|11
|9
|16
|44
|56
|-12
|42
|13.KARACABEY BELEDİYESPOR
|36
|11
|8
|17
|46
|55
|-9
|41
|14.ALTINORDU
|36
|8
|11
|17
|33
|59
|-26
|35
|15.MERKÜR JET ERBAASPOR
|36
|10
|7
|19
|40
|61
|-21
|34
|16.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|36
|8
|6
|22
|37
|66
|-29
|30
|17.KEPEZSPOR
|36
|5
|8
|23
|33
|78
|-45
|23
|18.KARAMAN FK
|36
|4
|9
|23
|30
|86
|-56
|21
|19.BUCASPOR 1928
|36
|4
|8
|24
|38
|76
|-38
|17