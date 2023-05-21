Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı 0-0 berabere bitti
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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Aleks Taşcıoğlu, Hakan Yemişken
Fraport TAV Antalyaspor : Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak (Dk. 37 Emrecan Uzunhan), Cemali Sertel, Erdal Rakip, Fernando, Ndao (Dk. 64 Doğukan Sinik), Fredy (Dk. 64 Nakajima), Larsson, Wright (Dk. 81 Bertuğ Yıldırım)
Medipol Başakşehir : Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı (Dk. 72 Ayberk Kaygısız), Leo Duarte, Ahmed Touba, Caner Erkin (Dk. 88 Lucas Lima), Biglia, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Dk. 34 Serdar Gürler), Berkay Özcan (Dk. 87 Figueiredo), Adnan Januzaj, Keny
Sarı kartlar: Dk. 73 Biglia, Dk. 90+3 Ayberk Kaygısız (Medipol Başakşehir )
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı.
46. dakikada Fredy'in ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
49. dakikada Berkay Özcan'ın ceza alanı dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Leite topu kornere gönderdi.
51. dakikada Adnan Januzaj'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Leite meşin yuvarlağı kornere çeldi.
58. dakikada Wright'ın ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere gönderdi.
61. dakikada Fredy'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
83. dakikada Larsson'un pasında ceza sahasında topla buluşan Nakajima'nın sol çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.