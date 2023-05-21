Fraport TAV Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçı 0-0 berabere bitti

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada her iki takım da gol bulamadı.