FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3 - Haberler

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FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor
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FIVB Milletler Ligi: Türkiye: 1 Çin: 3

FIVB Milletler Ligi'nin 9. maçında Türkiye, Çin'e 3-1 mağlup oldu.

FIVB Milletler Ligi'nin 9. maçında Türkiye, Çin'e 3-1 mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Kovar Vlastimil (Çek Cumhuriyeti), Simonovska Sonja (Karadağ)

Türkiye: Beyza Arıcı, Şebnem Simge Akoz, Cansu Özbay, Bahar Akbay, Saliha Şahin, Hande Baladin (Meliha, Ayça, Eda, Sıla, Zehra, Ceren, İlkin, Ebrar)

Çin: Yuan Xinyue, Diao Linyu, Yang Hanyu, Gong Xiangyu, Wang Yuanyuan, Jin Ye (Wang Yunlu, Wang Yizhu, Li, Zheng, Wang Weiyi, Ding, Ni, Miao)

Setler: (16-25), (25-20), (16-25), (22-25)

Süre: 99 dakika (25, 24, 23, 27) - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Çin Halk Cumhuriyeti Türkiye Karadağ Ankara Spor Haberler

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