FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda İtalyan Bonacorsi şampiyon oldu

Dünya Motokros Şampiyonası'nda 2 etap sona erdi

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Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda MXWOMEN ve EMX250 etapları tamamlandı. MX2 ve MXGP'de ise 2'nci ayak yarışları yapılacak.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Motokors Şampiyonası'nda dün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen sıralama turları ile birlikte sabah saatlerinde Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (MXWOMEN) yarışı ve Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) yarışları tamamlandı. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nda (MX2) ise antrenman ve sıralama turları ile yarışlar yapıldı.

MXWOMEN İKİNCİ AYAK YARIŞLARI TAMAMLANDI

Yarışlarda, MXWOMEN'ın son ayağı olan Türkiye etabındaki ilk yarışı, Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan kazanırken, ikinciliği Yamaha'dan Alman Larissa Papenmeier, üçüncülüğü ise GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen elde etti. Yarışlara Türkiye'den katılan Selin Tınaz 19'uncu, Irmak Yıldırım ise 21'inci oldu.

İkinci yarışta ise Fantic'ten Hollandalı Lynn Valk ilk sırada tamamladı. İkinciliği Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan aldı. İkinci yarışın üçüncüsü ise KTM'den Danimarkalı Sara Andersen oldu.

Dünya Şampiyonası'nda Kawasaki'den Yeni Zelandalı Courtney Duncan, dördüncü kez Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonu oldu. 270 puanla şampiyon olan Duncan'ın ardından GASGAS'dan İspanyol Daniela Guillen 250 puanla ikinci olurken, 230 puan toplayan Kawasaki'den Hollandalı Van Drunen üçüncü oldu.

AVRUPA YARIŞLARI DA TAMAMLANDI

Dünya Motokros tarihinin en önemli yarışı olan MXGP'de Avrupa Motokros Şampiyonası'nda (EMX250) Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi bitime bir yarış kala şampiyonluğunu ilan etti. Bonacorsi'nin Avrupa'da bu sınıfta ilk şampiyonluğu oldu. MXGP Türkiye organizasyonunun içinde yar alan Avrupa Motokros şampiyonu, 393 puanla Yamaha'dan İtalyan Andrea Bonacorsi oldu. Husqvarna'dan Hollandalı Kay Karssemakers 334 puanla ikinci, Fantic'ten Hollandalı Cas Valk ise 305 puanla üçüncü oldu.

YARIŞLARDA DA KAZANAN BONACORSI

Bugün yapılan ikinci yarışı Yamaha'dan Andrea Bonacorsi, ikinciliği Husqvarna'dan Kay Karssemakers, üçüncülüğü ise Kawasaki'den Fransız Quentin Marc Prugnieres aldı. Avrupa Motokros Şampiyonası'nın Afyonkarahisar'daki 9. etabındaki ilk yarışı Fantic'ten Hollandalı Cas Valk kazanmıştı. Valk'ın ardından Yamaha'dan Andrea Bonacorsi ikinciliği, Husqvarna'dan Kay Karssemakers de üçüncülüğü elde etmişti.

EMX250 yarışında markalarda Yamaha 407 puanla lider olurken, KTM 361 puanla ikinci, Husqvarna 342 puanla üçüncü oldu. (DHA)