FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası 15-16 Mart'ta Erciyes'te!

Türkiye'nin en büyük kış sporları organizasyonlarından biri olan FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX Türkiye ) için tanıtım toplantısı Vadistanbul'da yer alan Radisson Collection Hotel'de gerçekleştirildi. Kayseri'nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı bu prestijli şampiyona, 15-16 Mart 2024 tarihlerinde Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenecek.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dünyanın en prestijli ekstrem spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen şampiyona, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. tarafından Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun destekleriyle Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirilecek. Şampiyona, Finlandiya'nın ardından ikinci ayak olarak Erciyes'te yapılacak ve sporcular ile izleyicilere büyük bir heyecan sunacak.

TANITIM TOPLANTISINA ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Şampiyonanın tanıtım toplantısına, Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Artaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Çetinsaya ve birçok davetli katıldı.

Toplantıda, şampiyonanın Türkiye'de kış sporlarına ve turizmine sağlayacağı katkılar, Kayseri'nin bu organizasyondaki rolü ve bölge ekonomisine etkileri ele alındı.

BELEDİYE BAŞKANI MEMDUH BÜYÜKKILIÇ: "KAYSERİ KIŞ TURİZMİNİN AMİRAL GEMİSİ OLUYOR"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Haberler.com muhabiri Dilşad Emine Özcan'a özel açıklamalarda bulundu. Erciyes'in, kayak ve kış sporları turizminde önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, organizasyonun Kayseri ve Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu belirtti:

"Bizim şampiyonamız 15-16 Mart'ta gerçekleşecek. Geçen yıl ilk defa düzenlenmesine rağmen büyük bir katılım sağlandı. Bu yıl çok daha fazla yarışmacı ve izleyici bekliyoruz. Erciyes Kayak Merkezi, sadece kayak turizminin değil, ekstrem spor organizasyonlarının da merkezi haline geliyor. Bu şampiyona, bölgenin hak ettiği yere ulaşmasına katkı sağlayacak."

"KAYSERİ'DE KIŞ TURİZMİ EKONOMİYİ CANLANDIRIYOR"

Büyükkılıç, Kayseri'de kış turizminin ve bu tür organizasyonların ekonomik etkilerine de dikkat çekti:

"Kayak turizmi vesilesiyle Kayseri'de yüzlerce milyon dolarlık bir ekonomi oluşuyor. Bu tür organizasyonlarla birlikte bu rakamların daha da artacağını düşünüyoruz. Otellerimizin doluluk oranı şimdiden üst seviyeye ulaştı. Esnafımız, kayak sektöründe çalışanlarımız ve turizm sektörü bu gelişmelerden büyük fayda sağlıyor. Şehrimize gelen turistler, Kapadokya ve Erciyes'i birlikte deneyimleyerek eşsiz bir tatil yapabiliyor. Sabah Kapadokya'da balon turuna katılan bir ziyaretçi, öğle saatlerinde kayak yapmak için Erciyes'e gelebiliyor. Kayseri, kış turizmi için büyük bir avantaja sahip."

Büyükkılıç, Erciyes'in tek elden yönetilen bir kayak merkezi olması sayesinde organizasyonların düzenlenmesinde büyük kolaylık sağlandığını belirterek, Kayseri'nin kış sporlarındaki rolünün her geçen yıl daha da büyüdüğünü vurguladı.

BÜYÜK HEYECAN 15-16 MART'TA ERCİYES'TE!

Türkiye'nin en büyük kayak merkezi olan Erciyes'te ikinci kez düzenlenecek olan FIM Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 15-16 Mart 2024 tarihlerinde ekstrem spor tutkunlarını bir araya getirecek. Organizasyon, Türkiye'nin kış sporları turizmine önemli bir katkı sağlaması ve uluslararası alanda büyük ses getirmesi beklenen bir etkinlik olarak dikkat çekiyor.