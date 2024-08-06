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Filenin Sultanları, Çin'i devirdi! 3-2'lik skorla yarı finale yükseldiler

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi. Organizasyon tarihinde ilk kez gerçekleşen bir başarı olarak kayda geçen Filenin Sultanları'nın yarı finaldeki rakibi İtalya-Sırbistan maçının galibi olacak.

Çeyrek final mücadelesinde Çin'le karşı karşıya gelen Filenin Sultanları maçı 3-2 kazanarak yarı finale çıktı.

South Paris Arena'da oynanan maçın ilk setini rakibine veren Filenin Sultanları, sonraki iki sette Çin'e nefes aldırmadı. Dördüncü sete kötü başlayan A Milli Takım, 10 sayı farkı eritse de seti rakibine verdi. Nefes kesen final setini alan Filenin Sultanları, yarı finale adını yazdırdı.

Filenin Sultanları, Çin'i devirdi! 3-2'lik skorla yarı finale yükseldiler

Çin ile Türkiye arasındaki oynanan maçın set sayıları şöyle;

Çin 2 - 3 Türkiye

5. Set: Çin 12 - 15 Türkiye

4. Set:Çin 25 - 20 Türkiye

3. Set: Çin 24 - 26 Türkiye

2. Set: Çin 21 - 25 Türkiye

1. Set: Çin 25 - 22 Türkiye

Filenin Sultanları, Çin'i devirdi! 3-2'lik skorla yarı finale yükseldiler

YARI FİNALDE RAKİP İTALYA- SIRBİSTAN MAÇININ GALİBİ OLACAK

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı. Ay-yıldızlılar, İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

Filenin Sultanları, Çin'i devirdi! 3-2'lik skorla yarı finale yükseldiler

İlk kez 2012 Londra Olimpiyatları'nda mücadele eden Filenin Sultanları organizasyonu 9. sırada tamamlarken, 2020 Tokyo'da çeyrek final oynamış, Güney Kore'ye 3-2 kaybederek oyunları 5. sırada tamamlamıştı. Son Avrupa Şampiyonu apoleti ile Paris'e gelen A Milli Takım, yarı finale çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.

Filenin Sultanları, Çin'i devirdi! 3-2'lik skorla yarı finale yükseldiler

Filenin Sultanları, Çin'i devirdi! 3-2'lik skorla yarı finale yükseldiler

Haberler.com / Eymen Dursun - Spor

Filenin Sultanları Sırbistan İtalya Paris Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Kadir Özer:

Helal olsu ülkemizin gururu

17
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Emrehan Ozgen:

Zahmet oldu bu haberi girmeniz. Ana manşet olmalıydı, böyle bir gururu her zaman yaşayamıyoruz!

13
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Mehmet Demir:

Bu chp takımını hiç sevmiyorum ve desteklemiyorum.Bu başarı felan değil.Nasıl olsa İtalya ya da Sırbistan bunları eze eze yenecek.Çin eski gücünde değilken bile zorla yendiler

0
11
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Ahmet Aydın null:

helal artık bir olimpiyat madalyası olsun

9
0
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1gerceklerinsesi:

Maşallah bu kızlar çok tatlı ya

3
0
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Barış O. B.:

Tebrikler, tabii ki gurur duyuyoruz ama Allah'tan devşirme oyuncu diye bir şey var. Vargas olmasa sayı alamayacağız. Ebrar'ın daha fazla katkı vermesi gerekiyor.

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