Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya maçında Brezilya ile South Paris Arena'da kozlarını paylaştı. Rakibine 3-1 yenilen Filenin Sultanları, olimpiyatları 4. sırada tamamladı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile 3.'lük maçına çıktı. Filenin Sultanları, South Paris Arena'daki müsabakayı 3-1 kaybederek olimpiyat 4.'sü oldu.
SET SONUÇLARI
1. Set Sonucu: Brezilya 25-21 Türkiye
2. Set Sonucu: Brezilya 27-25 Türkiye
3. Set Sonucu: Brezilya 22-25 Türkiye
4. Set Sonucu: Brezilya 25-15 Türkiye
BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRME FIRSATINI TEPTİK
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya karşısında aldığı mağlubiyetle ilk kez olimpiyat madalyası elde etme şansını kaybetti. Filenin Sultanları, ilk kez kalma başarısı gösterdiği yarı finalde İtalya'ya 3-0 kaybetmişti.
İTALYA VE ABD FİNALDE KARŞI KARŞIYA GELECEK
Paris Olimpiyat Oyunları'nda finalin adı belli oldu. Filenin Sultanları'nı 3-0 mağlup etmeyi başaran İtalya ve Brezilya engelini geçen ABD finalde karşı karşıya gelecek. İtalya ve ABD arasında oynanacak final mücadelesi 11 Ağustos'ta yapılacak.
PARİS OLİMPİYATLARI'NDAKİ MADALYALARIMIZ
Ay-yıldızlı sporcularımız şu ana kadar 6 kez podyumda boy gösterdi ve ülkemize 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandırmayı başardı.
- Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca
- Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg
- Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg
- Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım
- Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg
- Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg