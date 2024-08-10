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Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya maçında Brezilya ile South Paris Arena'da kozlarını paylaştı. Rakibine 3-1 yenilen Filenin Sultanları, olimpiyatları 4. sırada tamamladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile 3.'lük maçına çıktı. Filenin Sultanları, South Paris Arena'daki müsabakayı 3-1 kaybederek olimpiyat 4.'sü oldu.

SET SONUÇLARI

1. Set Sonucu: Brezilya 25-21 Türkiye

2. Set Sonucu: Brezilya 27-25 Türkiye

3. Set Sonucu: Brezilya 22-25 Türkiye

4. Set Sonucu: Brezilya 25-15 Türkiye

Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRME FIRSATINI TEPTİK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya karşısında aldığı mağlubiyetle ilk kez olimpiyat madalyası elde etme şansını kaybetti. Filenin Sultanları, ilk kez kalma başarısı gösterdiği yarı finalde İtalya'ya 3-0 kaybetmişti.

Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu

İTALYA VE ABD FİNALDE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Paris Olimpiyat Oyunları'nda finalin adı belli oldu. Filenin Sultanları'nı 3-0 mağlup etmeyi başaran İtalya ve Brezilya engelini geçen ABD finalde karşı karşıya gelecek. İtalya ve ABD arasında oynanacak final mücadelesi 11 Ağustos'ta yapılacak.

Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu

PARİS OLİMPİYATLARI'NDAKİ MADALYALARIMIZ

Ay-yıldızlı sporcularımız şu ana kadar 6 kez podyumda boy gösterdi ve ülkemize 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandırmayı başardı.

  • Şevval İlayda Tarhan & Yusuf Dikeç - Gümüş - Atıcılık - Karma 10 metre havalı tabanca
  • Hatice Akbaş - Gümüş - Boks - Kadınlar 54 kg
  • Buse Naz Çakıroğlu - Gümüş - Boks - Kadınlar 51 kg
  • Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Abdullah Yıldırmış - Bronz - Okçuluk - Erkekler takım
  • Buse Tosun Çavuşoğlu - Bronz - Güreş - Kadınlar serbest 68 kg
  • Esra Yıldız Kahraman - Bronz - Boks - Kadınlar 57 kg
Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (20)

bilinmez durum:

bundan sonra 7 dağları yaratmış gibi gezmezler artık.

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22
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Vedat Usakligil:

Hepsi sosyal medya fenomeni olmuş. Bunların 4. Bitirmesi bile onlar için büyük bir başarı.

83
16
yanıtYanıtla
Ramazan Karakuş:

Tebrikler kızlar,iyi ki varsınız,çünkü biz bir aileyiz başımızda da liderimiz Erdoğan var güçlü olacaz biz turkuz

14
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ZİYA BAŞKAN:

çok başarılı sayılmayız ya en azından bir üçüncülük beklerdim

48
20
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mehmet ay:

demek ki tam sultan değillermiş

54
10
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Erkan Search & Rescue:

Vargas hariç takım pert

46
15
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Hasann hasann:

Her şey için teşekkürler elinize emeğinize yüreğinize sağlık

15
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Mehmet YILMAZ:

Canınız sağolsun. Tebrik ediyorum, başarılınızla çok ama çok sevindik. Bu seferlik böyle olsun. Sizleri seviyoruz.

15
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ahmet ahmetgirgec:

Tüm takımın eline sağlık, boş boş yorum yapmayın, şu zama kadarki en iyi durumumuz olimpiyatlarda, bidefa da gurur duyun...

10
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Denizci:

Dördüncülük ile sonuncu olmak arasında fark yok benim için

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6
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