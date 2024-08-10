Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile 3.'lük maçına çıktı. Filenin Sultanları, South Paris Arena'daki müsabakayı 3-1 kaybederek olimpiyat 4.'sü oldu.

SET SONUÇLARI

1. Set Sonucu: Brezilya 25-21 Türkiye

2. Set Sonucu: Brezilya 27-25 Türkiye

3. Set Sonucu: Brezilya 22-25 Türkiye

4. Set Sonucu: Brezilya 25-15 Türkiye

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRME FIRSATINI TEPTİK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya karşısında aldığı mağlubiyetle ilk kez olimpiyat madalyası elde etme şansını kaybetti. Filenin Sultanları, ilk kez kalma başarısı gösterdiği yarı finalde İtalya'ya 3-0 kaybetmişti.

İTALYA VE ABD FİNALDE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Paris Olimpiyat Oyunları'nda finalin adı belli oldu. Filenin Sultanları'nı 3-0 mağlup etmeyi başaran İtalya ve Brezilya engelini geçen ABD finalde karşı karşıya gelecek. İtalya ve ABD arasında oynanacak final mücadelesi 11 Ağustos'ta yapılacak.

PARİS OLİMPİYATLARI'NDAKİ MADALYALARIMIZ

Ay-yıldızlı sporcularımız şu ana kadar 6 kez podyumda boy gösterdi ve ülkemize 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandırmayı başardı.