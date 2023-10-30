FIFA, Luis Rubiales'e 3 yıl men cezası verdi

FIFA, eski İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales'e 3 yıl tüm futbol faaliyetlerinden men cezası verdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi, İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) eski başkanı Luis Rubiales'i, FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 13. maddesini ihlal ettiğine karar vererek 3 yıl süreyle ulusal ve uluslararası düzeyde futbolla ilgili tüm faaliyetlerden men etti. Rubiales'e FIFA Disiplin Komitesi'nin kararının şartları bugün tebliğ edilmiştir" denildi.

NELER OLDU?

20 Ağustos'ta oynanan FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası final müsabakasının ardından RFEF Başkanı Rubiales, kadın futbolcu Jenni Hermoso'ya yönelik uygunsuz davranışta bulunmuştu. Söz konusu olayın ardından FIFA, Rubiales'e yönelik soruşturma başlatmış ve görevden uzaklaştırmıştı. Avrupa Kulüpler Birliği (UEC), Rubiales'in istifasını istemişti. Rubiales, RFEF olağanüstü genel kurulunda yaptığı konuşmada, 'itibar suikastına' uğradığını ve istifa etmeyeceğini söylemişti.

Rubiales, 11 Eylül'de sosyal medya hesabından paylaştığı istifa mektubunda ise "Başkan Vekili Sayın Pedro Rocha'ya RFEF Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi ilettim. Aynı şekilde UEFA'daki görevimden de istifa ettiğimi ve böylece Başkan Yardımcılığı görevimin değiştirilebileceğini kendisine bildirdim. FIFA tarafından hızlı bir şekilde görevden uzaklaştırılmam ve hakkımdaki diğer işlemlerin ardından, görevime geri dönemeyeceğim açıktır. Beklemekte ısrar etmek ve buna tutunmak ne Federasyona ne de İspanyol futboluna olumlu bir katkı sağlayacaktır. Kızlarım, ailem ve beni seven insanlar aşırı zulmün ve birçok yanlışın etkilerine maruz kaldılar. Buradan tüm çalışanlara, meclis üyelerine, federasyon üyelerine ve genel olarak futbol insanlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyor, onlara iyi şanslar diliyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese teşekkür ederim" demişti.