FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis: "Tokyo 2030’da maçlar art arda günlerde oynanmayacak"

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Genel Sekreteri Andreas Zagklis, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026'nın son gününde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen basın toplantısında turnuvayı değerlendirdi ve medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Zagklis, organizasyonun hem Dünya Kupası hem de kadın basketbolunun gelişimi açısından yeni bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Dünya Kupası yolculuğunun Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın hemen ardından başladığını hatırlatan Zagklis, "Meksika ve Ruanda'da ilk kez düzenlenen ön eleme turnuvalarıyla, Dünya Kupası yolunda her zamankinden daha fazla takımı sürece dahil etmeyi amaçlayan yeni bir format uyguladık. Toplam 48 takım bu yolculukta yer aldı. Ön elemeleri kazanan Macaristan ve Çekya'nın ikisi de Dünya Kupası'na geldi" dedi.

Takım sayısının yeniden 16'ya çıkarılmasının daha fazla ülkeye en üst seviyede oynama fırsatı vermeyi ve ülkeler arasındaki rekabeti artırmayı amaçladığını belirten Zagklis, "Sydney'de 10 sayı veya daha az farkla biten yalnızca beş maç vardı. Burada bu sayının iki katına ulaştık. İstatistiksel açıdan iki kat daha fazla rekabetçi maç izledik" ifadelerini kullandı.

Seyirci ve dijital erişimde rekor

Turnuvaya gösterilen ilginin önemli ölçüde arttığını vurgulayan Andreas Zagklis, "Sydney 2022'nin seyirci rekorunu önemli ölçüde geride bıraktık. Şu anda 210 binin üzerindeyiz ve bu akşam Max-Schmeling-Halle ile Berlin Arena'daki toplam seyirci sayısı 230 binin üzerine çıkacak. Maç başına ortalama seyirci sayısı da 6 bin 500'ün üzerinde olacak" diye konuştu.

Dijital alandaki büyümeye de değinen Zagklis, takım sayısı artmasına rağmen maç sayısının yükselmediğine dikkat çekerek, "Buna karşın sosyal medyada 4 kattan fazla artışla 2 milyar gösterime ulaştık. Etkileşimin yalnızca FIBA'nın ürettiği içeriklerden değil, üçüncü tarafların oluşturduğu içeriklerden de gelmesi bizi özellikle memnun etti" şeklinde konuştu.

Oyunculara sunulan koşulların organizasyonun önceliklerinden biri olduğunu belirten Zagklis, ilk kez tek kişilik oda politikası uygulandığını, oyuncular için tamamen ayrılmış 5 yıldızlı bir otel, spor alanları ve özel bölümler hazırlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"FIBA Merkez Kurulu'nun en fazla dikkat ettiği konulardan biri oyunculara mümkün olan en iyi koşulları sağlamaktı. Salonların markalamasını daha önce hiç olmadığı kadar ileri taşıdık, oyuncuların taraftarlarla etkileşim kurabilecekleri alanlar oluşturduk. Oyunculara, teknik ekiplere, delegasyonlara ve medyaya verilen hizmete büyük önem verdik. Daha önce Manila ve Okinawa'da oynayan bir oyuncu bu sabah bize, 'Bu, erkekler turnuvasının devamı gibi. Hizmet seviyesi inanılmaz derecede yüksek' dedi."

Final hafta sonunun neredeyse tamamen kapalı gişe oynandığını da belirten Zagklis, biletlerin yüzde 90'ından fazlasının turnuva başlamadan yaklaşık 3 ay önce satıldığını kaydetti.

"Kadın basketboluna yatırım artık isteğe bağlı değil"

Kadın basketbolunun küresel büyümesine ilişkin konuşan FIBA Genel Sekreteri Zagklis, FIBA'nın yaklaşımının yalnızca milli takımlarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "2019 Kongresi'ne giderken yalnızca 'kadın basketbolu' demedik, 'basketbolda kadınlar' dedik. Daha fazla kadın hakem, daha fazla kadın antrenör, daha fazla kadın oyuncu istedik. Bunu sistematik şekilde ele aldık. Bu artık isteğe bağlı bir konu değil. Kadın basketboluna yatırım yapmazsanız FIBA'dan daha az finansman alırsınız, FIBA içerisinde daha az temsil edilirsiniz ve ülkenizin uluslararası alanda daha az fırsatı olur" açıklamasında bulundu.

FIBA'nın kadın basketboluna 70 yılı aşkın süredir yatırım yaptığını hatırlatan Zagklis, Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) de yaklaşık 30 yıldır bu alanda yatırım yaptığını belirterek, "Oyunculara gösterilen özen ve yatırım artık FIBA üyeleri için mutlaka yapılması gereken bir konu. Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz ancak oraya ulaşacağız. Sahadaki rekabetin gelişmesi de yapılan bu yatırımların bir sonucu" dedi.

Taraftar deneyimi ve oyuncuların turnuvanın tanıtımına daha fazla dahil edilmesiyle ilgili de konuşan Zagklis, "Oyuncuların giriş alanını taraftarlar açısından daha erişilebilir hale getirdik ve daha festival havasında bir ortam oluşturduk. Eğer birkaç genç kıza basketbol topunu eline alma veya basketboldaki hayallerinin peşinden gitme konusunda ilham verebildiysek amacımıza ulaşmışız demektir" ifadelerini kullandı.

"Los Angeles'ta kadın oyuncuların popülerliği daha da artabilir"

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na yönelik beklentisini paylaşan Zagklis, "Los Angeles'ta kadın oyuncularımızın popülerlik açısından erkek oyuncularımızın birçoğuyla aynı seviyede, hatta daha yüksek seviyede olabileceğine inanıyorum. Bu kimseye yönelik bir eleştiri değil. Bu, oyunun kolektif şekilde büyümesinin sonucu. Basketbolu bugün olduğu kadar küresel hale getiren hem erkek hem kadın oyuncularımızla gurur duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo 2030'da takvim değişecek

Turnuvadaki yoğun maç programına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Zagklis, Berlin'deki takvimin Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ile yapılan anlaşma nedeniyle dar bir zaman aralığında oluşturulduğunu söyledi.

WNBA ile yürütülen sürece ilişkin konuşan Zagklis, "WNBA ile sezonun, play-off'ların hemen öncesindeki önemli bir bölümünde durdurulması konusunda çok yapıcı görüşmeler yaptık ve anlaşmaya vardık. Bunun karşılığında milli takımların hazırlık süresi ideal olmadı. Bazı oyuncular pazartesi veya salı günü son WNBA maçlarını oynadı ve birkaç gün sonra burada turnuvaya başladı" dedi.

Tokyo 2030'da programın değişeceğini belirten Zagklis, "Play-in oynayıp oradan bir üst tura çıkan bir takım dışında art arda günlerde maç olmayacak. Grubunu kazanan ve ardından çeyrek final, yarı final ve finale çıkan bir takım iki gün üst üste sahaya çıkmayacak. Bu yalnızca görüşülmüş bir konu değil; Tokyo 2030'daki ev sahiplerimizle üzerinde anlaşılmış ve imzalanmış durumda. Oyuncularımıza verdiğimiz bir taahhüt" ifadelerini kullandı.

Berlin'deki şartlar içerisinde mümkün olan en iyi programı hazırladıklarını ifade eden Zagklis, "Takvim konusunda Sydney'e göre iyileştirme yaptık ancak bunun kusursuz olmadığını da kabul ediyoruz. Bunun yanında oyuncu deneyiminin diğer bütün alanlarını mümkün olduğunca ileri taşımaya çalıştık" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı