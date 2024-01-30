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Fethiyespor, Iğdır Futbol Kulübü ile karşılaşacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Fethiyespor, şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, zor bir rakibe karşı mücadele edeceklerini ve kazanarak çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan Fethiyespor yarın evinde şampiyonluk mücadelesi veren Iğdır Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı'nda Emre Kaan Çalışkan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel zor bir rakibe karşı mücadele edeceklerini, kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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