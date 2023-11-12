Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'nde güreşçi izleyicilerle tartıştı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'nde yarıştan çekilen güreşçi, izleyicilerle tartıştı. Olayın ardından basın mensuplarına da saldırdı.

Fethiye'de yarıştan çekilen güreşçi izleyicilerle tartıştı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'nde yarıştan çekilen güreşçi, izleyicilerle tartıştı.

Fethiye'de düzenlenen Fethiye Ramazan Çatal Yağlı Güreşleri'nin finalinde Mustafa Batu ile İsmail Balaban karşılaştı. Rakibine sinirlenen İsmail Balaban güreşten çekildi. Olayın ardından izleyicilerle tartışan Balaban, o anları kaydeden basın mensuplarına da saldırdı.

3 ay önce de fotoğraf isteyen taraftarlarıyla tartışmıştı

Geleneksel 30. Seki Pehlivan güreşlerinde başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban, fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlarıyla da tartışmıştı.

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