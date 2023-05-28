Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin cesur yırtmacından gözünü alamadı

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Augsburg'da kiralık olarak forma giyen Mergim Berisha, sevgilisi Edona Rudaku ile evlendi. Kilisede düzenlenen organizasyonda davetliler, güzelliğiyle büyüleyen Rudaku'nun gelinliğindeki yırtmaçtan gözünü alamadı.