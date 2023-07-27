Fenerbahçe, Zimbru maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçı için Moldova ekibi Zimbru ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.