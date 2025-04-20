Fenerbahçe'yi devirdiler! Galatasaray, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 yenen Galatasaray Fuzul, şampiyonluğa ulaştı.

KUPA CİMBOM'UN

Sarı-kırmızılılar, 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında sarı-lacivertli rakibini Başakşehir Spor Kompleksi'nde ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Fuzul, ilk çeyreğini 21-14 üstün tamamladığı müsabakada devre sonunda soyunma odasına 48-30 önde girdi. Üçüncü çeyreği de 61-49 önde bitiren sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada sahadan 75-67 galip ayrıldı ve şampiyon oldu. Karşılaşmayı Galatasaraylı yöneticiler Metin Öztürk ve İbrahim Hatipoğlu ile Fenerbahçeli yöneticiler Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi, Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık, yerinde takip etti.

SARI-KIRMIZILILAR TÖRENLE KUPASINI ALDI

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off finalinde 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Fuzul, kupasını aldı. Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ardından şampiyon takım ve finalist için ödül töreni yapıldı. Müsabakanın bitimiyle büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı oyuncular, şampiyonluğu taraftarlarıyla kutladı. Kutlamanın ardından önce sarı-lacivertli oyunculara, daha sonra da sarı kırmızılı oyunculara madalyaları takdim edildi. Madalyaların ardından sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.

KAPTAN FERİT: TARAFTARLARIMIZA ARMAĞAN OLSUN

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Ferit Gümüş, şampiyonluğu taraftarlara armağan etti. Gecikmiş bir şampiyonluk yaşadıklarını aktaran Ferit, "Geçtiğimiz hafta o ruhu yansıtamadık ama bu hafta fazlasıyla o ruhu yansıttığımız ve şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Takımdaki genç arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Tüm hafta nasıl konsantre olunur, nasıl kupa alınır bunu gösterdiler. Abileri olarak onlarla gurur duyuyorum. Nice şampiyonluklara." diye konuştu.

Takımın büyüğü olarak sorumluluk aldığını anlatan Ferit, "Bir kupa daha Galatasaray müzesine götürdük. Ay sonu İtalya'da bir kupa daha var, onu da alıp onu da göndereceğiz inşallah. Şampiyonluk, taraftarımıza armağan olsun. Takımın en büyüğü benim, onlara abilik yapmak zorundaydım. Bu sorumluluğu aldım ve bu sorumluluğu layığıyla yerine getirdim. Bundan sonraki spor hayatları umarım hep kupalı geçer. Taraftarlar mükemmeller, hiç susmadılar ve hep desteklediler. Onların desteğiyle hiç geriye düşmedik." değerlendirmesinde bulundu.

Ferit Gümüş

MÜCAHİT GÜNAYDIN: BU ANI BEKLEYORDUM

Sarı-kırmızılı oyunculardan Mücahit Günaydın, sezon başından beri bu anı beklediğini ve şampiyon oldukları için çok mutlu olduğunu ifade etti. Mücadelelerinden dolayı sarı-lacivertli oyuncuları da tebrik eden Mücahit, şunları kaydetti;

"Çok mutluyum, bütün sezondur bu anı bekliyordum. Çok çalıştık, çok zorluk çektik. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'nin evinde kötü bir mağlubiyet aldık ama hatalarımızdan ders çıkarmasını bildik ve bugün kazandık. Çok mutluyum, herkesin eline sağlık. Fenerbahçe'yi de mücadelelerinden dolayı tebrik ederim. Az hata yapan kazandı. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, destekleri çok önemli. Müthiş destekleri vardı."

Mücahit Günaydın

BAKAN BAK, TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Galatasaray Fuzul'u tebrik etti. Bakan Bak, tebrik mesajında, 'Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında rakibini yenerek şampiyon olan Galatasaray Fuzul'u kutluyorum. Fenerbahçe İstanbul Jet'i de final serisindeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Emeklerinden dolayı tüm sporcularımıza, ailelerine, antrenör ve kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.