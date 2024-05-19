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Fenerbahçe ve Galatasaray Taraftarları Aksaray'da Kutlama Yaptı

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Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti sonrası Aksaray'da Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar konvoylar eşliğinde kutlama yaptı.

Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti sonrası Aksaray'da Fenerbahçeli taraftarlar konvoylar eşliğinde kutlama yaparken, Galatasaray taraftarları da konvoy ve eğlenceye katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe RAMS Park'tan galip ayrılırken, Aksaray'da Fenerbahçeli taraftarlar sokaklara taştı. Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde toplanan taraftarlar araçları ile konvoy yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şubesi ve Çevik Kuvvet Şubesi ekipleri caddede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Galatasaray'a gönül veren taraftarlar ise caddede bir araya gelse de toplu şekilde hareket etmelerine polis ekiplerince izin verilmedi. Bazı Galatasaraylı taraftarlar araçları ile Fenerbahçe konvoyuna katılarak Konyaspor maçına hazır olduklarını belirtti. Polis ekipleri iki taraftar grubunun karşı karşıya gelmemesi için yoğun çaba sarf ederken kent merkezinde oluşabilecek olumsuz durumlara karşı çok sayıda polis ekibi hazır bekletildi. Her iki takım taraftarlarının konvoyları sorunsuz bir kutlama yaptı.

Konvoya katılan Durmuş Yılmaz, "İnşallah bunun sonu şampiyonluk olur. Tüm Türkiye'deki Fenerbahçelilere müjdeli haber olur" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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