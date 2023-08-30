Fenerbahçe, Twente maçı için Hollanda'ya geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçı için Hollanda'ya geldi. Sarı-lacivertli takım, özel bir uçakla Münster Havaalanı'na inerek otobüsle Lutte kentindeki otele hareket etti. Maçın hazırlıklarını Grolsch Veste Stadı'nda yapacaklar.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu rövanş maçı için Hollanda'ya geldi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın karşılaşacağı Twente maçı için özel bir uçakla Münster Havaalanı'na inen sarı-lacivertli kafile, daha sonra otobüsle de Lutte kentindeki otele hareket etti.

Sarı-lacivertliler, Twente maçının hazırlıklarını maçın oynanacağı Grolsch Veste Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik Direktör İsmail Kartal, antrenmandan önce basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak. - AMSTERDAM