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Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı

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kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.'yi darp ettikten sonra alıkoyarak peruk giydiren ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden 4 kişi tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişiyi darbeden ve yanındaki şüphelilerle birlikte alıkoyarak, peruk taktırarak özür dilettiren Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, beraberindekilerle birlikte gözaltına alınmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gölbaşı, 4 kişiyle birlikte tutuklandı.

KENDİSİYLE DALGA GEÇTİ DİYE DARP EDİP PERUK GİYDİRDİ

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı. Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı

YANINDAKİLERLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı

4 KİŞİYLE BERABER TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ. A, S. Ş., Ş. B., U. Ö. 'yağma', 'eziyet etme', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanırken şüphelilerden H. M. Ş, Y. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı

ZORLA GÖTÜRDÜKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin B.İ.'ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.'yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.'nin peruk taktırılarak Gölbaşı'ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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