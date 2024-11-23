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Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelede 1-0 Fenerbahçe önde.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Mücadele, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başladı ve Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetiliyor.

KANARYA ZİRVE TAKİBİNDE

Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER

Kayserispor; Bilal, Gökhan, Carole, Kolovetsios, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken.

Fenerbahçe; Livakovic, Kostic, Djiku, Samet, Osayi, Fred, Amrabat, Tadic, Mert Hakan, Oğuz, En-Nesyri.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar...

Canlı anlatım! Mücadelede gol perdesi açıldı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

kurtulun şu mert hakan dan

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